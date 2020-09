Peugeot vil bygge vild familiebil

Hybridteknologi i biler kan sikre en kombination af mange kræfter og forholdsvis fornuftig brændstoføkonomi, og det vil Peugeot udnytte i nye højtydende versioner af familiebilen Peugeot 508.

Peugeot 508 Sport Engineered kommer modellen, som bliver Peugeots kraftigste serieproducerede bil nogensinde, til at hedde. Drivlinjen leverer maksimalt 360 hk og 520 Nm, hvilket sikrer en accelerationstid fra 0-100 km/t på 5,2 sek. og en elektronisk begrænset topfart på 250 km/t.

'Vi baner vejen for en ny æra, hvor kilowatt er 'det nye sort' og kan tage præstationerne både i form af hestekræfter og moment til et helt nyt niveau for Peugeots serieproducerede modeller,' skriver Peugeot om den nye model.

Ydelsen på 360 hk kommer til verden takket være kombinationen af en brændstofmotor og to elektriske motorer, der er placeret på for- og bagakslen. Det vil altså sige, at modellen har firehjulstræk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sporvidden er bredere på Peuget 508 Sport Engineered i forhold til den normale version. Foto: Peugeot

Bilgigant lancerer elektrisk SUV: Det koster den

Mere køreglæde

Peugeot understreger, at ingeniørerne i firmaets sportslige afdeling har haft travlt med at tilpasse chassiset på Peugeot 508-modellen, så den efter sigende skulle give mere køreglæde.

Midlerne tæller blandt andet optimeret tre-vejs adaptiv affjedring, lavere førerposition, øget sporvidde for med 24 mm og bag med 12 mm, 380 mm bremseskiver for og 4-stemplet bremsekaliber og 20 tommer fælge med Michelin Pilot Sport 4S dæk.

Fordi modellen er en plug-in hybrid kan den ved ren elektrisk kørsel køre 42 km på en opladning. Den udleder 46 g C02 pr. kilometer, hvilket svarer til et brændstofforbrug på 49,2 km/l.

Den vil kunne bestilles fra midten af oktober 2020, men det er endnu ikke fastlagt, om den vil blive markedsført på det danske marked.

Se også: BMW vil stjæle kunder fra direkte konkurrent