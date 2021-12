Peugeot vil kun sælge elbiler fra 2030

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Fra år 2030 vil det ikke længere være muligt at købe en ny Peugeot i Europa, som ikke er 100 procent elektrisk.

Det fortæller Linda Jackson, som er adm. direktør i Peugeot, i et interview med Automotive News Europe.

Selvom der stadig vil kunne købes Peugeoter med forbrændingsmotorer i øvrige dele af verden, vil de nye modeller, der sælges i Europa, være 100 procent elektriske.

- Idet vi flytter over til nye platforme, vil alle vores modeller i 2030 i Europa være elektriske, siger Jackson til mediet.

- Jeg skal stadig sørge for, at jeg fastholder forbrændingsmuligheder til internationale kunder, siger Jackson videre.

I dag er Peugeots modelprogram ifølge Automotive News Europe 70 procent elektrificeret - enten fordi modellerne er rene elbiler eller plug-in hybrider.

Det gælder blandt andre de populære modeller som 2008 og 208, der begge kan fås i 100 procent elektriske versioner, mens den større 3008 kommer som plug-in hybrid.

I år 2023 kommer familiebilen Peugeot 308 som ren elbil.

Hvis Peugeot lever op til den nye plan, vil de være fem år forud i forhold til EU's krav om, at bilproducenter fra år 2035 kun må lancere nulemissionsbiler, når de sender nye modeller på gaden.

Peugeot er ikke den eneste bilproducent under Stellantis-paraplyen, som har meldt ud, at de vil overgå til kun at bygge elbiler.

DS vil således kun lancere elbiler fra år 2026, hos Alfa Romeo gælder det fra år 2027 og hos Opel vil det samme gælde fra år 2028.

Hvis du vil købe en elbil, så kan du stifte bekendtskab med de vigtigste begreber her.