Politi advarer bilister: - Vi snupper dit kørekort

Fyns Politi vil nu gå benhårdt efter at tage kørekortet fra bilister, der kører over 100 procent for stærkt

Hos Fyns Politi vil man fremover sætte hårdere ind mod de såkaldte vanvidsbilister.

Tidligere på året præsenterede regeringen en række tiltag, som skal gøre livet mere surt for de såkaldte vanvidsbilister. Blandt andet skal det være muligt for politiet at beslaglægge og bortauktionere de biler, der har en vanvidsbilist bag rattet, helt uanset køretøjets ejerforhold.

Men hos Fyns Politi vil de nu også i højere grad sikre sig, at kørekortet ryger med det samme, hvis man gør sig skyldig i vanvidsbilisme.

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de vil sætte hårdere ind mod de bilister, der kører vanvidskørsel forbi politiets fotovogne og Automatiske Trafikkontroller (ATK).

Det har nemlig længe været muligt for politiet at tage kørekortet på stedet fra bilister, der kører mere end 100 procent for stærkt, men i praksis har det ifølge politikredsen været svært at gennemføre ved ATK-målinger, da bilisterne ikke her bliver stoppet på stedet.

- Vi har nu indrettet vores procedure sådan, at vi også tager kørekortet fra de bilister, som vores ATK-kolleger blitzer. I praksis sker det ved, at vi så hurtigt som muligt kører ud til ejeren af bilen, får identificeret føreren og inddrager kørekortet fra denne på stedet, siger Preben Ingemansen, leder af operativ færdsel i Fyns Politi, i pressemeddelelsen.

- Strategien i Fyns Politi er nu, at i hastighedssager med over 100 procent hastighedsoverskridelser, uanset om det er ATK-sager eller andre typer hastighedssager, så bliver førerretten administrativt inddraget hurtigst muligt, siger Ingemansen.

Se også: Politiet med opsang til bilister: - Det er jeres ansvar

To bilister taget

Politikredsen kommer i samme forbindelse med to nylige eksempler, hvor det er lykkes politiet at finde førerne af biler, som har kørt markant for hurtigt forbi ATK-måling.

Under en ATK-måling onsdag 4. marts blev der blitzet lidt over 200 bilister, der kørte for stærkt. Af de 200 kørte to forbi med en hastighed, som var over 100 procent for høj i forhold til den tilladte hastighed, hvorfor de altså betegnes som såkaldte 'vanvidsbilister'.

Den ene bil var ifølge Fyns Politi fra et transportfirma, og chaufføren blev målt til at køre 102 km/t, hvor hastighedsgrænsen var 50 km/t. Vedkommende fik efter identifikation fredag 6. marts administrativt inddraget førerretten, indtil den endelige dom falder.

Den anden var en personbil, der blev målt til 111 km/t. Her var der tale om en ung mand, der havde lånt sin fars bil, og efter identifikation fredag 6. marts fik han også administrativt inddraget førerretten indtil endelig dom.

Bødetaksten i begge sager er 6000 kr,- plus 500 kr. til Offerfonden. Af de øvrige hastighedssager var de cirka 30 klipsager.

Se også: Vil have ens regler ved uheld: 'Gør som på Fyn'