Politi konfiskerer million-Lamborghini: Ejeren havde undladt simpel ting

Uanset hvor dyr og hurtig ens bil er, skal man sørge for at betale de lovpligtige afgifter, for ellers risikerer man, at politiet får muligheden for at snuppe nøglerne til din milliondyre bil.

Det skete for ejeren af en Lamborghini Aventador SV, der for nyligt blev stoppet af det lokale politi på Isle of Wight.

Det skriver bilmediet Boosted på baggrund af et facebookopslag fra politimyndigheden, hvori de fortæller, at de beslaglagde den eksotiske Lamborghini, da ejeren ikke havde betalt afgifter siden august 2020.

- Selv 300.000 pund dyre superbiler opkræves vejafgifter for at måtte køres på vores veje, skriver politiet i opslaget.

- Føreren af en Lamborghini Aventador måtte se sin bil blive beslaglagt i Newport her til aften, da afgiften var udløbet i august 2020, lyder det videre.

Småpenge

Vejafgiften svarer til vægtafgift eller grøn ejerafgift herhjemme, og ifølge Boosted koster afgiften årligt 475 pund for biler, hvis værdi er større end 40.000 pund. Og med en værdi ifølge politiet på 300.000 pund, svarende til 2,6 millioner kroner, må det siges at være tilfældet.

Historien melder ikke noget om, hvor mange penge ejeren må have op af lommen for at få nøglerne til den vilde Lamborghini Aventador tilbage igen.

En Lamborghini Aventador SV er udstyret med en V12-motor, der yder 740 hk, mens den er 50 kg lettere end den normale Aventador. 0-100 km/t er overstået på 2,9 sekunder i den lynhurtige superbil, mens topfarten er 'over 350 km/t'.

