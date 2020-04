Politi langer ud efter danske bilister: Antallet af vanvidsbilister er firedoblet

Alt for mange danskere udnytter den megen plads på vejene til at køre for stærkt, lyder det fra politiet

- DET GÅR ALT, ALT FOR STÆRKT

Sådan indleder Rigspolitiet et opslag på facebook, hvori de kommer med en opsang til de bilister, der vælger at udnytte den reducerede trafik på de danske veje på grund af coronavirus til at køre for stærkt - alt for stærkt.

- Samfundet kører lige nu i lavt gear, men bilisterne er desværre ikke fulgt med ned i tempo. I hele landet er der meldinger om mange og store fartovertrædelser, skriver politiet i opslaget.

Se også: Politi revser vanvidsbilist: - Du må ikke køre, som det passer dig!

Faktisk oplyser politet, at antallet af de såkaldte vanvidsbilister er firedoblet, fra før Danmark lukkede ned til nu.

- Det er desværre ikke en forsinket aprilsnar, skriver politiet.

Målt til 239 km/t

Landets fotovogne og stærekasser har ifølge Rigspolitiet siden 16. marts 2020 blitzet cirka 13.500 fartsyndere.

Af dem står omkring 1500 til et klip i kørekortet, og cirka 250 får frakendt kørekortet.

På Mors blev en af de værste fartsyndere målt til 229 km/t i en zone, hvor hastighedsgrænsen var 70 km/t.

En anden bilist blev målt til at køre hele 239 km/t på Køge Bugt Motorvejen.

Tal fra Vejdirektoratet har vist, at markant flere kører for hurtigt i de større byer, end før coronavirus for alvor ramte Danmark. Andelen af bilister, der kører for stærkt, når de passerer politiet, er således næsten fordoblet sammenlignet med perioden, før Danmark lukkede ned.

- Nok er meget anderledes lige nu, men færdselsloven er den samme som altid. Så overhold hastighedsgrænserne og vis samfundssind - også i trafikken, lyder opfordringen fra Rigspolitiet.

Se også: Vanvidsbilist ræsede gennem by