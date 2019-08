Politi med opfordring til bilister: - Pas på

'KÆRE BILIST – PAS PÅ VORES KOLLEGER PÅ MOTORVEJEN'. Sådan indleder Nordjyllands Politi et opslag på facebook, hvori politikredsen deler en opfordring til danske bilister.

'Vi kender følelsen. Den forlængede weekend hos svigerfamilien i Vejle er overstået. Eeendelig. Du har sat kursen hjem mod det nordjyske. Din speederfod føles tung. For efter tre lange døgn hos svigermor, vil du BARE hjem', lyder det i det humoristiske opslag på deres facebookside.

Men Nordjyllands Politi har faktisk en ganske alvorlig pointe med opslaget.

Politikredsen opfordrer til, at man letter foden fra speederen, når man pludselig ser politi, redningspersonale og andre, der arbejder på en motorvej, f.eks. i forbindelse med færdselsuheld.

- Nok er vi som politifolk vant til lidt af hvert, men vi er også mennesker af kød og blod - og det er både farligt og ubehageligt, når bilister eller tunge køretøjer blæser tæt forbi os, mens vi rydder kørebanen, skriver de.

Skete for nyligt

Hernæst går politikredsen over i at fortælle en oplevelse fra det virkelige liv, som en af kredsens politiassistenter havde for omtrent en uges tid siden i forbindelse med et færdselsuheld syd for Hobro.

Redningspersonale og politiets patruljer arbejdede ved uheldet i begge spor af motorvejen på grund af flere havarerede køretøjer og vraggods på vejen i begge kørselsretninger.

De fleste bilister var ifølge politiet gode til at få sat hastigheden ned, men 'dog var der alligevel en del bilister, som kørte alt for stærkt og uden omtanke'.

'F.eks. kom et tungt køretøj tæt på os med mindst 80 km/t. Vraggods blev slynget ud til siderne, men heldigvis blev ingen af os ramt', skriver politiet.

Også nogle personbiler kørte forbi med uændret hastighed.

'Det er en ubehagelig følelse, når vi går og arbejder på vejen', siger politiassistenten i opslaget.

Politiet slutter af med at understrege, at de og redningspersonale ikke arbejder ude på motorvejene for at sænke eller besværliggøre trafikken.

'Tværtom. Vi gør det for at sikre uheldsstedet, sikre eventuelt tilskadekomne og i øvrigt få ryddet op så hurtigt som muligt', lyder det fra Nordjyllands Politi.