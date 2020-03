Politi revser vanvidsbilist: - Du må ikke køre, som det passer dig!

Flere bilister har ifølge politiet håbet på, at den aktuelle coronasituation ville få politikredsene til at skrue ned for fartmålinger på de danske veje.

Hos Sydjyllands Politi var det således onsdag nødvendigt at understrege over for borgere, at politiet ikke arbejder hjemmefra.

- Der er flere, der har spurgt, om vi har sendt vores ATK-biler i garage. Nej da. Operatørerne sidder én i hver bil, og den bliver omhyggeligt vasket af og rengjort ved hvert skift. Så der blitzes stadig. Vi er her, og vi passer på dig - også i trafikken, skriver Sydjyllands Politi i tweetet.

Vanvidsbilist

Hos Østjyllands Politi langer de ud efter flere bilister, som onsdag aften havde alt for travlt. Her havde politiet taget opstilling med en fartmåling.

- Færre biler på vejene betyder IKKE, at du må køre, som det passer dig! I aftes målte vi fart på Århusvej i Følle ved Rønde, hvor man må køre 60 km/t. 21 bilister kørte for stærkt og seks fik klip i kortet. To fik frakendt kørekortet ved at køre hhv. 108 og 162 (!!!) km/t, skriver Østjyllands Politi i tweetet.

Fyns Politi oplevede også i weekenden, at mange kørte alt for stærkt.

- Vores færdselsfolk er altså stadig på arbejde, lød det i den forbindelse fra politikredsen.

