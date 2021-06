Politi slog rude ind for at redde hund

Hundeejeren blev sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven

Når en bil holder parkeret på en varm sommerdag, kan det blive særdeles varmt inde i bilen, og derfor skal man tage sine forholdsregler, hvis man har hunden med i bilen.

Søndag eftermiddag fik Nordsjællands Politi en anmeldelse fra en bekymret borger, som oplyste, at en hund i et ukendt tidsrum havde været lukket inde i en varm bil på en parkeringsplads tæt ved Frederiksborg Slot, uden at hunden havde adgang til frisk luft eller vand.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Da en patrulje fra politikredsen kom frem til bilen, vurderede betjentene, at det var nødvendigt at få hunden ud med det samme.

Derfor knuste betjentene en rude i bilen for at få hunden ud af den varme bil, og herefter blev hunden taget med på politistationen.

Kan hurtigt stige

Hundens ejer, en 87-årig mand fra København, hentede efterfølgende hunden, og manden blev i den forbindelse sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven.

Politiet benytter anledningen til at opfordre dyreejere til ikke at efterlade deres dyr i parkerede biler på varme og solrige dage.