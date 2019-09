Politi til vanvidsbilist: 'Sådan gør du fotovognen arbejdsløs'

Søndag havde en bilist alt for travlt, da vedkommende kørte på Søren Frichs Vej i Aarhus, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Politiet havde søndag aften taget opstilling med fotovognen på vejen, og de blitzede bilisten med hele 108 km/t.

Det oplyser Østjyllands Politi i et tweet.

Bilisten står nu til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Østjyllands Politis kontrol på strækningen resulterede desuden i 31 bøder, seks klip og to betingede frakendelser.

I tweetet deler politiet en nem og effektiv metode til de, der gerne vil have fotovogne væk fra vejene.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

108 km/t på Søren Frichs Vej i Aarhus = en ubetinget frakendelse af kørekortet. Derudover gav vores fotovogn 31 bøder, seks klip og to betingede frakendelser i løbet af de 4½ time den stod på stedet i aftes. Vil du gøre fotovognen arbejdsløs? Så overhold fartgrænserne #politidk pic.twitter.com/WlCd8phXe0 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 16, 2019

- Vil du gøre fotovognen arbejdsløs? Så overhold fartgrænserne, lyder politiets opfordring.

Se også: Nu koster denne forseelse et klip i kortet

'Får jeg et klip?'

Bilisten i søndagens kontrol er ikke den eneste, som har haft for travlt gennem Aarhus i den forgangne tid.

I sidste uge kørte en bilist 121 km/t forbi en fotovogn - også på en strækning, hvor hastighedsgrænsen var 50 km/t.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, vidste bilisten i den sag med det samme, at han nok var i problemer, hvorfor han vendte om og kørte tilbage til politiet for at høre dem, om han nu risikerede at få et klip i sit kørekort.

- Medarbejderen svarede, at det gjorde det ikke i hans tilfælde, da det ville kræve, at man har et kørekort, og det ville bilisten jo ikke længere have, da overskridelsen i sig selv gav en ubetinget frakendelse af førerretten, skrev politiet i en pressemeddelelse i forbindelse med sagen.

Se også: Vanvidsbilist: Ræsede forbi vejarbejde med 170 km/t.