Politibilen du ikke kan køre fra: 0-100 på 3,4 sekunder

Det australske politi er blevet særdeles godt kørende i to styk BMW M5, og skatteyderne behøver ikke at hidse sig op over anskaffelsen

I Danmark ses politiet ofte kørende i VW Passat, Skoda Superb, Ford Mondeo eller lignende. Vender man blikket mod udlandet, går lovens lange arm ikke altid lige så ydmygt til værks.

I Australien har Victoria Police eksempelvis fået to nye eksemplarer af BMW's vilde M5-model, endda i den ekstrahidsige Competition-udgave.

Det fortæller blandt andre Car Advice og The Drive.

Med 625 hestekræfter og en accelerationstid fra 0-100 km/t på 3,4 sekunder skal de, der ikke vil tale med politiet, stå særdeles tidligt op for at køre fra Victoria Polices nye makkerpar.

I forvejen består politistyrkens flåde af BMW 530d og Volkswagen Passat, så der er nok nogle betjente, som vil misunde de heldige, der skal køre M5'erne.

Topfarten er elektronisk begrænset til 250 kilometer i timen.

Victoria Police har ikke været villig til at stille op til interview hos Car Advice, men mediet mener at vide, at de to nye brølestærke patruljevogne skal bruges som såkaldte 'halo'-biler til mindre krævende politiopgaver. Men modsat mange andre politistyrkers eksotiske automobile islæt verden over vil disse BMW'er faktisk blive indrettet og indsat som reelle patruljevogne.

Til låns

Inden de australske skatteydere farer i flint, oplyser Car Advice, at det australske politi ikke har købt BMW'erne, men blot har dem til låns fra den tyske bilfabrikant.

Prisen uden afgifter ligger på lige over en million kroner.

Bilerne vil blive returneret til BMW om et år, hvis ikke de tager skade af politiopgaverne.