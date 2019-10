Politiet advarer bilister: - Husk lygterne

Det er ikke sikkert, at din bils lys tænder automatisk, og det minder politiet bilisterne om

- HUSK LYS I LYGTERNE.

Sådan indleder politiet et opslag på facebook, hvor de opfordrer bilister til at få styr på, om deres lygter på bilen er tændt.

Før 2011 var danske bilister vant til, at både for- og baglys på deres biler tændte automatisk, når man startede bilen, men i 2011 indførte EU en regel om, at der skulle være kørelys foran på alle nye biler - også om dagen - men det gjaldt altså ikke baglyset, hvorfor man kan køre rundt uden baglyset tændt, hvis man ikke er opmærksom.

- Har du også lagt mærke til, hvor mørkt det er om morgenen? Og hvor hurtigt det bliver mørkt om aftenen? Snart går vi over til vintertid, og det betyder, at det er blevet lidt sværere at se hinanden i trafikken, skriver politiet i opslaget på facebook.

- Derfor skal du have lys på i lygtetændingstiden, dvs. i tiden fra solnedgang til solopgang, ved kørsel i nedsat sigtbarhed, f.eks. i forbindelse med tåge og kraftigt nedbør og i tunneller, skriver de videre.

I juli 2016 blev EU-reglen lavet om, så der nu skal være lyssensor installeret i nye biler, der er typegodkendt efter den dato, men man kan ikke være sikker på, at baglyset tænder, hvis det er lyst, men der er nedsat sigtbarhed på grund af eksempelvis tåge eller sne, så der er grund til at holde øje med, om bilens lys tænder, som det skal.

Gode råd

Loven foreskriver nemlig, at man skal køre med nærlys/kørelys - lys i forlygterne - hele døgnet. I lygtetændingstiden fra solnedgang til solopgang skal baglygterne også være tændt. Men altså også når det er usigtbart, f.eks. regner, sner eller er tåget.

I opslaget på facebook giver politiet en række gode råd til bilister.

De fremhæver, at man skal være særligt opmærksom, hvis ens bil er solgt fra ny mellem 2011 og 2016.

- Tænd baglygterne i lygtetændingstiden, hvis de ikke tænder automatisk. Hvis din bil blev solgt som ny i perioden 2011 til juli 2016, tænder kørelyset i baglygterne ikke altid automatisk, når motoren startes. Det kan du som regel få ordnet på et værksted, skriver de.

- Du må tænde tågeforlygter og tågebaglygter i tåge og i tilfælde af kraftigt nedbør uanset tid på døgnet. Du må også tænde tågeforlygter i dagslys, selv om det ikke er tåget, hvis du har slukket for nærlys eller kørelys, men husk at tågelygter kan være til gene for andre bilister, oplyser politiet videre.

Du kan læse de øvrige råd i politiets facebookopslag.

