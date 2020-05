Politiet advarer om nyt køkaos

Seks kilometers kø og op til to timers ventetid på at passere grænseovergangen fra Sverige til Danmark ved Øresundsbroen var virkeligheden søndag aften, da mange danskere, som angiveligt havde været på weekend på eksempelvis Bornholm, skulle tilbage til landet gennem Sverige.

Nu advarer det danske politi mod, at det samme kan ske igen næste weekend.

Det skriver DR.dk.

Årsagen er, at det er pinse næste weekend, hvorfor rigtig mange danskere har fri om mandagen, 2. pinsedag, og politiet forbereder sig derfor på, at mange danskere vil benytte den lejlighed til at tage på mini-ferie.

- Vi kan sagtens forestille os, at det sker igen i forbindelse med pinsen. Derfor er vi også i dialog med øresundsforbindelsen, og så må vi i fællesskab finde ud af, hvordan vi bedre informerer i forhold til at vælge andre rejseformer eller andre tidspunkter at rejse på, siger Jens Jespersen, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi, til DR.

Se også: Bilister og cyklister møder nu dette skilt

Ferietrafikanter

Til DR fortæller Jens Jespersen, at politiet gætter på, at den massive ekstra trafik skyldes, at mange danskere havde benyttet Kristi Himmelfartsdagene til en smuttur til Sverige eller Bornholm.

Samme melding kom Johan Borglin Ørsundbrons Trafikcenter med til Ekstra Bladet søndag aften

- Det er første gang, at vi oplever det, fortalte han.

- Vi ved ikke helt, hvorfor der er så lang kø lige i dag. Skal man gisne, kan der have været mange danskere, som henover weekenden har været på Bornholm og skal igennem paskontrollen, sagde han.

Politiet oplyser til DR, at i samme tidsrum søndagen inden Kristi Himmelfartsweekenden passerede 3400 køretøjer grænsekontrollen, mens tallet søndag 24. maj var helt oppe på 9000, og nu advarer politiet mod, at altså kan ske igen næste weekend i forbindelse med pinse.

Politiet opfordrer derfor til, at man finder en anden transportform eller vælger at krydse grænsen på andre tidspunkter, end eftermiddagen og aftenen inden ferien er slut.

Se også: Tyskland skruer bissen på over for bilister