Politiet filmede 30-årig, mens han kørte 161 km/t. på landevejen

45 sekunder. Mere har det ikke taget en 30-årige bilist at tilbagelægge de to kilometer, som en bagvedliggende patruljevogn tirsdag brugte til at måle hans gennemsnitshastighed på Hovedvej 11 mellem Ribe og Tønder.

Hastigheden landede nemlig på 161 km/t. på strækningen, hvor man må køre 80 km/t. En forseelse, der normalt er ensbetydende med, at man mister kørekortet på stedet.

Den 30-årige bilist blev derfor stoppet og fik lov til at se videooptagelserne af sin vilde kørsel gennem det sønderjyske landskab.

- Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det kan undre mig, at man vil køre så stærkt, hvor der kan komme tværgående færdsel og køretøjer, der svinger ud foran en, siger Knud Reinholdt, der er leder af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Se også: Teslachef har fået snedig idé: Vil bygge ny biltype

Måske endnu højere hastighed

Den 30-årige bilist erkendte på stedet, at han havde kørt for stærkt. Men selv om der ifølge Knud Reinholdt ikke er nogen tvivl om, at bilistens hastighed har været dobbelt så høj som det tilladte, fik han alligevel lov til at køre derfra i bil.

Det skyldes, at man først vil sende videooptagelsen forbi Rigspolitiet for at få en nøjagtig fartberegning, før man inddrager kørekortet. Knud Reinholdt vurderer, at gennemsnitshastigheden i dette tilfælde kan ende med at blive højere end først beregnet.

Den endelige afgørelse skal sandsynligvis også forbi en dommer, før straffen ligger fast.

En ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at man som minmum skal undvære kortet i seks måneder. Efter frakendelsesperioden skal man desuden op til en kontrollerende teori- og køreprøve.

Se også: Fik parkeringsbøde for at taste et 'U' for meget: Nu har bilist vundet i retten