Politiet fjernede hunde fra brandvarm bil

Bekymrede borgere havde i noget tid lagt mærke til, at to hunde befandt sig i en varm bil midt i solen på en parkeringsplads i et beboelseskvarter på Høgevej i Aarhus V.

Derfor kontaktede borgerne politiet mandag morgen, og da patruljen kom frem, vurderede den, at hundene var medtaget af at sidde i varmen. Der var ingen ventilation i bilen, ligesom de heller ikke havde adgang til vand. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.



Efter forgæves forsøg på at få fat i bilens ejer valgte betjentene til sidst at bryde bilen op og fjerne hundene, som blev kørt på internat.

Og her sidder de endnu. For over et døgn senere har politiet stadig ikke fået kontakt til ejeren af bilen.

- Nej, på mærkelig vis har ingen savnet de to hunde endnu, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Hundene bliver på internatet, indtil ejeren melder sig, men her slutter sagen ikke nødvendigvis for bilejeren.

- Han risikerer at blive sigtet for brud på dyreværnsloven, fortæller Jakob Christiansen.

'Hund' sidder og gisper i varm bil: Over hundrede mennesker vader lige forbi

Skygge er ikke nok

Hver år, når temperaturen stiger, bliver politiet kaldt ud til hunde i varme biler. Og hvert år advarer Dyrenes Beskyttelse om de firbenede i de firhjulede.

- Mange forsøger at gøre det rigtige ved at stille bilen i skyggen, men det hjælper ikke, når solen flytter sig. Så kan det hurtigt ende med, at bilen alligevel står lige i solen, og så bliver der som en ovn derinde, har Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse tidligere fortalt.

Er det nødvendigt at tage sin hund eller kat med i bilen, er det ifølge Dyrenes Beskyttelse vigtigt at følge nogle enkle forholdsregler.

- Det bør kun være kortvarigt, og du skal være helt sikker på, at bilen hele tiden står i skygge. Stil en skål frisk vand i bilen, som dyret kan drikke. Åbn mindst to vinduer på klem, eller bagsmækken, så der bliver luftgennemstrømning i kabinen og læg en seddel i forruden med dit mobilnummer, så du kan kontaktes, hvis en situation skulle opstå, er Jens Jokumsens råd.

Glemmer man disse forholdsregler og omkommer en hund af hedeslag i bilen, overtræder man dyreværnsloven - og det er strafbart.

Find vidner før du slår ruden ind

Også politiet er jævnligt ude med advarsler. Ifølge politiet kan der blive helt op til 90 grader varmt i en bil, der står i solen, når temperaturen udenfor er 20 grader.

Ordensmagten har også tidligere fortalt, hvad du må gøre, hvis du ser en lidende hund i en varm bil.

Først skal du forsøge at finde ejeren, og lykkes det ikke, skal du ringe til politiet.

Hvis du er af den overbevisning, at hunden er i livsfare, må du slå ruden ind, men efterfølgende skal du kunne bevise, at hunden var i en livstruende situation. Politiet uddyber, at en livstruende situation altid vil være en vurdering i den konkrete sag, men at det er en god idé, hvis der er vidner og en form for dokumentation, hvis du vælger at slå ruden ind.