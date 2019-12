Politiet gjorde overraskende fund i lastbilchaufførs underbukser

Mandag 9. december var en politiassistent fra Midt- og Vestsjællands Politi på kontrol af lastbiler på Køge Bugt Motorvejen, og her standsede politiet en polsk indregistreret lastbil med en 48-årig polsk mand bag rattet.

Tilsyneladende var alt, som det skulle være, men betjenten var dog alligevel skeptisk over for manden, hvorfor betjenten igangsatte en større undersøgelse af føreren og lastbilen.

Og det viste sig at være en fornuftig idé.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden gemte nemlig noget i sine underbukser.

- Det viste sig, at chaufføren havde anvendt en magnet til at snyde lastbilens takograf, og at han havde gemt magneten i underbukserne, for at politiet ikke skulle finde den, skriver politikredsen i pressemeddelelsen.

Stor bøde

En takograf, eller en fartskriver, er et måleinstrument, som ifølge loven skal være på lastbiler og busser, og som registrerer køretøjets hastighed og køre- og hviletiden. Takografen kan dog manipuleres ved brug af en kraftig magnet, så det eksempelvis kan se ud, som om chaufføren har holdt hvil, selv om det ikke har været tilfældet.

I denne sag lykkedes det ikke den polske chauffør at skjule magneten, og politiet mener at kunne bevise, at manden har anvendt magneten i alt tre gange.

For magnet-snyden fik den polske lastbilchauffør en bøde på 94.500 kroner og modtog en påstand om, at han skal frakendes retten til at køre bil og lastbil i Danmark. Dette bliver dog først afgjort ved et retsmøde, som er planlagt til februar 2020.

Chaufføren erkendte ved afhøringen alle forholdene, og den store bøde samt omkostninger blev betalt samme dag.

