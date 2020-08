Politiet har fået nok af dette 'uvæsen': - Det er aldeles uacceptabelt

I den forgangne weekend måtte betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politikreds flere gange rykke ud til streetrace, eller gaderæs, hvor adskillige bilister var samlet rundt omkring på forskellige lokationer i politikredsen. Politiet konstaterede i den forbindelse flere overtrædelser af færdselsloven.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog i slutningen af sidste uge og hen over weekenden flere anmeldelser om streetrace fra borgere flere steder i politikredsen. Nu understreger politikredsen, at de ser alvorligt på disse hændelser og derfor fortsat har øget fokus på området.

- Streetrace er aldeles uacceptabelt, siger Tage Jehn, politiinspektør fra Syd- og Sønderjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

- Dels skaber det farlige situationer i trafikken, dels skaber det utryghed blandt borgerne i de berørte områder. Vi har stort fokus på problemstillingen, og vi vil fortsat gennemføre målrettede indsatser for at bringe dette uvæsen til ophør. Der vil fra politiets side fortsat være tale om konsekvent retshåndhævelse i forbindelse med konstaterede lovovertrædelser, siger han.

Flere tilfælde

Den første hændelse fandt sted fredag aften i Hammelev ved Haderslev, hvor et større antal biler var samlet. Umiddelbart efter politiets ankomst forlod køretøjerne stedet. En af de deltagende biler blev målt til en hastighed på 179 km/t i en 80 km/t-zone.

'Bilisten kan nu forvente, at sagen får et juridisk efterspil,' oplyser politiet.

Kort efter blev der anmeldt, at et større antal biler var samlet i Holsted, men de var væk ved politiets ankomst.

Senere på aftenen fik politiet flere anmeldelser om, at et større antal biler var samlet på Lundsbjerg Industrivej i Aabenraa. Ved politiets ankomst var der cirka 3-400 biler på stedet. Der blev udstedt flere bøder for overtrædelse af færdselsloven, hvorefter køretøjerne forlod stedet.

Lørdag aften modtog politiet nye henvendelser. Der var forlydende om, at der på ny skulle samles et større antal biler på Lundsbjerg Industrivej i Aabenraa. Politiet var synligt tilstede i Aabenraa og omegn, men der kom ingen køretøjer.

Senere på aftenen samledes et større antal biler på havnen i Esbjerg, hvor der var gjort klar til streetrace. Ved politiets ankomst til stedet forlod bilerne området, men inden da blev der udstedt en del bøder for overtrædelse af færdselsloven.

