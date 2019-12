Politiet hitter med sjovt opslag om spritkørsel: - God politihumor!

Bag opslaget ligger et alvorligt budskab om at lade bilen stå, hvis man har drukket

- Din fødselsmåned afslører, om du skal lade bilen stå efter julefrokosten, hvis du har drukket alkohol.

Sådan lyder det i et opslag, som Nordsjællands Politi har publiceret på facebook, og som mange trods et alvorligt budskab finder humoristisk.

På blot en time har over 2500 personer liket opslaget, et par hundrede har kommenteret, mens opslaget er blevet næsten 500 gange.

Nordsjællands Politi understreger i opslaget, at uanset hvilken måned man er født i, skal man lade bilen stå, hvis man har drukket alkohol.

'Januar: Det skal du', 'Februar: Det skal du', og så videre fortsætter politiet.

Det alvorlige budskab tilsat en smule humor ser ud til at gå rent ind hos brugerne.

- I er konge gode. En ekstra klejne til jeres medarbejder på sociale medier, skriver en bruger på facebook i en kommentar til opslaget.

- God politihumor! Jeg elsker jeres morsomme og alligevel seriøse indslag, skriver en anden.

- God humor med alvor bag - I love it, lyder det i en af de rosende kommentarer.

Hver sjette ung har kørt bil selvom de måske var fulde

I en nylig undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden er 3515 bilister blevet spurgt, og ud af alle i undersøgelsen svarer otte procent, at de har kørt bil inden for det seneste år, selv om de måske havde drukket mere end tilladt.