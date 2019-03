Politiet holder særligt øje med dig i denne uge

Egentlig kigger betjentene efter det hver dag.

Men i denne uge gør dansk politi sig særligt umage for at spotte bilister, der kører uden sele eller har travlt med mobiltelefonen. Det sker som et led i et europæisk samarbejde, og det nytter derfor ikke noget at sætte kursen mod den nærmeste grænsebom, hvis man er notorisk modstander af at bruge sele.

I hele Europa vil politiet nemlig holde øje med, om bilisterne tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i brug. Og ikke mindst lader mobiltelefonen blive i lommen.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Firedoblet risiko for uheld

Kigger man på statistikken, er danske bilister umiddelbart mere tilbøjelige til at bruge mobiltelefon end at glemme selen under kørslen. Ifølge Rigspolitiet blev 22.434 bilister sidste år sigtet for at bruge telefonen, mens 13.522 blev taget for at mangle selen.

- Der er uopmærksomhed involveret i cirka hvert tredje trafikdrab på vejene i Danmark. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne har fokus på trafikken, når de færdes på vejene, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

Foruden mobiltelefonen ser politiet ifølge Christian Berthelsen også mange tilfælde af, at bilister lader sig distrahere af computere, papirer eller indstilling af gps'en, når de kører. Ifølge Rigspolitiet firedobler man risikoen for at ende i en ulykke, når man tager mobilen frem under kørslen.

Tilbage i januar skrev bilistorganisationen FDM, at det i løbet af i år vil komme til at koste et klip i kørekortet at lade sig forstyrre af mobiltelefon, iPad eller sågar et smartwatch. Hertil kommer bøden, der i øjeblikket ligger på 1500 kroner.

Dyrt at glemme selen

Rådet for Sikker Trafik skriver på sin hjemmeside, at danskerne generelt er blevet bedre til at bruge sikkerhedssele. Ved den seneste seletælling i 2016 havde 96 procent af bilisterne i personbiler således husket selen, mens procentdelen var en smule lavere blandt varebiler (89 procent) og taxaer (88 procent).

Ifølge Rigspolitiet sænker man sin risiko for at blive dræbt i et uheld med 50 procent, når man tager selen på. Dertil kommer, at man muligvis også redder sine medpassagerers liv - et sammenstød kan kaste bilens passagerer rundt i kabinen med stor kraft, hvis de ikke er spændt fast.

Det koster 1500 kroner, hvis politiet stopper en uden sikkerhedssele. Har man som fører ikke sørget for at spænde passagerer under 15 år fast, så koster det 2000 kroner plus et klip i kørekortet.

