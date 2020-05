Politiet hylder elever: - En skolepatrulje af høj klasse

I Nordjylland står 7. klasse-elever fra Strandby Skole i Strandby nord for Frederikshavn frivilligt hver morgen og agerer skolepatruljer for at hjælpe de yngre skoleelever sikkert i skole. Det er til trods for, at 7. klasse-eleverne faktisk er hjemsendt under coronanedlukningen.

Den gestus modtager nu store roser fra Nordjyllands Politi.

I et opslag på facebook kalder politikredsen intiativet for 'en skolepatrulje af høj klasse'.

- Ved I, hvad der er samfundssind – på sådan en rigtig sej, stålsat og samtidig hjertevarm måde? Det er, når man går i 7. klasse og er hjemsendt, men alligevel frivilligt møder op ved skolen kl. 7.30 (endda i træls, koldt blæsevejr) for at hjælpe de yngre elever sikkert over vejen, skriver politikredsen og understreger, at det gør skolepatruljen på Strandby Skole hver eneste morgen.

- Og vi synes, det er sådan et godt initiativ. Det ville vi gerne påskønne, skriver Nordjyllands Politi.

For at give skolepatruljerne lidt at varme sig på troppede politiassistenterne Tinna og Pernille fra forebyggelsesafdelingen i Frederikshavn op ved Strandby Skole torsdag morgen med kagemand, kakaomælk og et verbalt skulderklap til de friske unge mennesker.

- Alle holdt selvfølgelig god afstand til hinanden. Skolepatruljen havde også sørget for skiltning og afstand ude ved vejen, så de ikke kom for tæt på hverken hinanden eller de yngre elever, understreger Nordjyllands Politi.

Skoleleder: - Vi er megastolte

Hos Mogens Brag og Mette Risager, som er afdelingsledere i Strandby Skoleafdeling, vækker det glæde, at eleverne hyldes for den hjælp, de giver.

Til Ekstra Bladet fortæller de to afdelingsledere, at det er eleverne selv, som har valgt at fortsætte arbejdet med at stå som skolepatruljer, selvom de er hjemsendt.

- Eleverne gør en stor indsats, og det gør færdselslæreren også, fortæller Mogens Brag til Ekstra Bladet.

For tiden er der et omfattende vedarbejde ved skolen, som gør, at det kan være vanskeligt at afvikle trafikken.

- Det er fedt, at eleverne selv bød ind. Det er der behov for, for ellers skulle de voksne ud, fortæller Mogens Brag.

- Vi er megastolte af de unge mennesker. De har fået flere reaktioner på intiativet, og der bliver brugt ord som 'samfundssind'. Eleverne har sikkert ikke selv tænkt over det, men vi kan godt forstå, hvorfor det bliver sagt, siger afdelingslederne, der også synes, at det var fedt, at Nordjyllands Politi kom forbi med kage og kakao.