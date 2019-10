Politiet jagter disse bilister: Hitter med sjov opsang

Politiet giver den som Nik & Jay i et facebook-opslag, hvor de gør opmærksom på, at man skal lade bilen stå, hvis man vil fejre J-dag

Kan man levere et alvorligt budskab om, at man skal holde sig fra spritkørsel med et glimt i øjet? Ja, mener Rigspolitiet, der på facebook har skrevet deres egen 'J-dag'-udgave af Nik & Jays storhit 'Hot!' i anledning af, at julebryggen frigives fredag 1. november.

'1. november, julebryg, Drikker med venner på H. C. Andersens Boulevard, En ven spørger om et lift, hey, det er cool med mig', lyder indledningen på politiets J-dag-sang, der slutter af med dette velkonstruerede omkvæd:

'Og jeg hører betjenten sige:

Lad mig se dig gå frem og tilbage

Fra side til side

Lad mig se dig puste ind, puste ud

Kom nu, bliv ved

Jeg ser promille i dit blod,

Makker, det' noget rod

Spirituskørsel

Er bare not not not not'.

Du kan se hele politiets J-dag sang, som er blevet 'liket' over tre tusind gange, kommenteret over 500 gange og delt mere end 500 gange, herunder.

Landsdækkende kontrol

Afslutningsvis i opslaget gør politiet opmærksom på, at de fra torsdag til søndag i denne uge gennemfører landsdækkende færdselskontrol for spiritus- og narkotikakørsel.

- Skal du ud og fejre J-dag i morgen, så lad være med at sætte dig bag rattet i dit dyre 'ride', hvis du har fået for mange julebryg. Tag bus, tog, metro eller taxa hjem, skriver politiet i opslaget.

- Og husk, at en julebrandert varer længe. Ikke helt til påske, men et godt stykke op ad dagen derpå, skriver de.

