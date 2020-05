Politiet kigger efter disse trafikanter i denne uge

Alle kan få brug for en bid brød og en tår vand i løbet af en lang køretur. Men alt for mange vælger tilsyneladende at ordne det og andre lignende gøremål bag rattet, mens de suser afsted, i stedet for at køre ind på den nærmeste rasteplads.

Derfor skærper alle landets politikredse i denne uge kontrollen med uopmærksomhed bag rattet. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Håbet er, at man med den skærpede kontrol kan være med til at øge bevidstheden om, hvorfor det er problematisk at foretage sig andet end at køre bil, når man sidder bag rattet.

– Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt, siger Christian Bertelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Han tilføjer:

– For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol.

Se også: Bilforhandlere risikerer at brænde inde med biler

Flere lader sig distrahere

Uopmærksomhed er involveret i hver tredje dødsulykke herhjemme. Alligevel er danskerne ifølge Rigspolitiets egne undersøgelser blevet mere tilbøjelige til at udføre distraherende handlinger bag rattet.

Rigspolitiet har i både 2019 og 2017 observeret, hvad tusindvis af trafikanter har foretaget sig under kørslen, og den samlede mængde distraherende handlinger er angiveligt steget med 2 procentpoint for førere af person- og varebiler, mens den er steget med 4 procentpoint blandt lastbilchauffører.

Det til trods for, at lidt færre taler i håndholdt mobiltelefon. I 2019 havde 0,8 procent af de observerede trafikanter i personbiler hånden på en mobil mod 1 procent i 2017.

Blandt lastbilchaufførerne er brugen af håndholdt også faldet fra 3,8 procent i 2017 til 2,7 i 2019, skriver Rigspolitiet.

Se også: Toyota åbner for salg af populær SUV