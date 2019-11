Politiet med 'alvorligt budskab' til trafikanter: - Vi sidder klar

Når man er vidne til et færdselsuheld, skal man sørge for at dele sin kontaktoplysninger, lyder det fra politiet

I et opslag på Facebook opfordrer Nordsjællands Politi trafikanter til at blive bedre til at videregive deres kontaktoplysninger til politi eller involverede parter, hvis trafikanterne har været vidne til et færdselsuheld.

Anledningen til den generelle opfordring er en sag, som skete 18. november i Helsinge.

På en parkeringsplads påkørte en 18-årig kvindelig bilist en 65-årig kvindelig fodgænger foran en butiksindgang.

Politiet efterlyser vidner til alvorligt trafikuheld

Den 65-årige blev trukket adskillige meter af bilen og måtte tilses af en akutlæge, inden hun blev hentet af en helikopter og fløjet til Rigshospitalet for behandling af sine skader.

- Var du vidne til færdselsuheldet, vil vi meget gerne høre fra dig på telefon 114, skriver Nordsjællands Politi i opslaget.

Generelt problem

I opslaget opfordrer politikredsen til, at man, hvis man en dag bliver vidne til et færdselsuheld, sørger for at henvende sig på ulykkesstedet med sine kontaktoplysninger.

- Vi oplever nemlig ofte, at vidner til færdselsuheld desværre ikke standser og giver deres oplysninger til enten parterne i ulykken eller til os. Det kan have stor betydning for de involverede i uheldet og for vores efterforskning, hvor vidneudsagn ofte er en vigtig brik i vurderingen af, hvad der videre skal ske i en sag. Det er netop det, der er tilfældet ved denne specifikke hændelse, skriver politiet i facebook-opslaget.

Politiet gør desuden opmærksom på, at det ikke kun er ved alvorlige uheld, at man skal henvende sig.

- Uanset om det drejer sig om en alvorlig ulykke som i dette tilfælde, eller om der er tale om et mindre færdselsuheld, er det ofte relevant at få vidners forklaringer noteret. Det kan være til brug for forsikringsselskaberne, men det kan også være til brug for politiets efterforskning - og det kan være, det er lige netop dine observationer, der er udslagsgivende. Vi sidder klar til at høre fra jer, skriver politiet.

