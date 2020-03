Politiet med opsang til bilister: - Det er jeres ansvar

På mange nye biler tænder baglygterne ikke, når man starter sin bil. Tilbage i 2011 indførte EU nemlig en regel, som dikterer, at der skal være kørelys foran på alle nye biler, også om dagen, men for at spare energi gælder kravet ikke lys i baglygterne.

Mange glemmer derfor at tænde baglygterne, når det bliver mørkt, eller når sigtbarheden er nedsat, og selvom mange nye biler har automatisk lys, som burde tænde for baglygterne, når det bliver mørkt, så fungerer de ikke altid, hvis det f.eks. er tåget.

Den udfordring oplevede de hos Sydjyllands Politi torsdag formiddag.

Politiet advarer bilister: - Husk lygterne

Politikredsen gav på en time 10 bøder til bilister, som ikke havde tændt for deres baglygter på bilerne, da de kom kørende på motortrafikvejen mellem Sønderborg og Augustenborg på trods af, at det var tåget i området.

- Førerne mente, at det ikke var deres ansvar, når der nu er automatik på bilen, skriver politiet i et tweet.

Men den holder altså ikke, understreger politikredsen.

- Det er trods automatik førerens ansvar, at baglygterne er tændt. Kontakt evt. dit værksted, og få kodet bilen til, at lygterne er tændt, så snart du drejer nøglen, skriver politiet videre i et opfølgende tweet.

Giver bøde

Det er i sig selv ikke ulovligt at køre med slukkede baglygter, når det er lyst. Men lige så snart solen går ned, eller sigtbarheden er nedsat, f.eks. på grund af tåge, skal baglygterne være tændt.

- Lygtetændingstiden er fra solen går ned, til solen står op, samt når sigtbarheden er nedsat, f.eks. når det regner, sner eller er tåget. Når man kører i en tunnel, skal der også være lys på bilen, oplyser Rådet for Sikker Trafik på sin hjemmeside.

Det koster 1000 kr. i bøde, hvis man glemmer at tænde baglygterne i lygtetændingstiden, eller hvis man har lygtefejl på bilen.

