Politiet med vigtig opfordring: 'Brug pæren'

Måske tænker du, at din bil automatisk har styr på at få tændt for både for- og baglygter, når du bevæger dig ud i mørket.

Men sådan er det faktisk ikke altid.

I en nylig undersøgelse svarer hver fjerde dansker, at de ugentligt oplever, at andre kører uden lys på efter mørkets frembrud. Hver ottende dansker svarer i øvrigt i undersøgelsen, som du kan læse mere om her, at de ser biler uden tændt lys på daglig basis.

Hos Sydjyllands Politi har de også lagt mærke til, at mange bilister ikke altid får tændt lyset - og særligt baglygterne. Derfor kommer de nu med flere opfordringer.

'Husk pæren, når du sætter dig bag rattet i denne mørke tid. VI får flere henvendelser om bilister, som kører uden det påkrævede lys. Det gælder ikke mindst baglygterne, som i mange biler skal tændes manuelt', skriver Sydjyllands Politi i et opslag på twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Få timer senere er politikredsen ude med endnu en opfordring til de glemsomme bilister.

'Forlygter? Tjek! Men baglygter? Næææh ... Vi får en del opkald om manglende lys på biler. Så brug pæren og bliv set i mørket', lyder det denne gang fra politikredsen.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Det er ikke ulovligt at køre med slukkede baglygter, når det er lyst. Men når solen går ned, eller sigtbarheden er nedsat, f.eks. på grund af tåge, skal baglygterne være tændt.

Det koster 1000 kr. i bøde, hvis man glemmer at tænde baglygterne i lygtetændingstiden, eller hvis man har lygtefejl på bilen.