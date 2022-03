Politiet om trafiksynder: 'Et dyrt knald'

Selvom man måske synes, at motorlyd er fedt at lytte til, er det ifølge færdselsloven ikke lovligt at køre rundt og gasse op unødigt, ligesom ens bil heller ikke må larme unødigt meget.

Men det budskab havde en 19-årig bilist ikke fanget, da vedkommende kørte gennem Holbæk. Bilisten gassede nemlig op hele vejen ind gennem byen. Desværre for den 19-årige befandt en færdselspatrulje fra politiet sig i nærheden, og patruljebilen optog en videoen af mandens kørsel.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i et opslag på facebook, hvori de også deler videoen af mandens adfærd i trafikken.

Ifølge politiet gassede den 19-årige voldsomt op cirka 10 gange, så bilen larmede unødigt. Derfor blev han sigtet for forstyrrende kørsel og kan derfor forvente at få en bøde.

'Et dyrt knald', kalder politikredsen den larmende kørsel.

Sker ofte

Politikredsen oplyser, at de ofte får anmeldelser om køretøjer, der larmer unødigt meget, og er det tilfældet, kan man faktisk risikere at få sin bil eller motorcykel indkaldt til syn.

Hvis køretøj er ekstra larmende, kan det endda skabe utryghed for øvrige borgere, da motorerne kan lyde som skud.

'Så sent som i sidste uge blev en 68-årig mand ved Retten i Roskilde idømt en bøde, da han havde kørt i en bil uden lyddæmper i udstødningssystemet,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i opslaget på facebook.