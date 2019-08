Politiet raser mod lastbilchauffør: 'VANVITTIGT...!'

En chauffør, som kørte 92 km/t i en by og samtidig kiggede på sin telefon, har fået politiet op i det røde felt

En lastbilchauffør, som kørte gennem den sønderjyske by Højrup, har fået politiet til tasterne på mediet Twitter.

Torsdag kørte lastbilchaufføren ind i byen med 92 km/t i sin lastbil, samtidig med at chaufføren var travlt beskæftiget med at kigge på håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Politiet opdagede og blitzede trafiksynderen, da de holdt med deres ATK-vogn inden for bygrænsen.

- VANVITTIGT...! Lastbilchauffør blev taget af ATK, da han kørte gennem Højrup syd for Gram i dag. Målt i byzone til 92 km/t, samtidig med betjening af håndholdt mobiltelefon. Går det galt... går det RIGTIG galt. Kør bil, når du kører bil, skriver Sydjyllands Politi i opslaget på Twitter.

Plads til forbedring

At dømme ud fra et supplerende tweet, som politikredsen også står bag, var lastbilchaufføren ikke den eneste, som ikke havde styr på færdselsreglerne i Højrup.

- Udover føromtalte chauffør gav målingen i Højrup 67 sager, 18 klip og tre betingede frakendelser. Der er plads til forbedring, skriver politiet.

Mon ikke lastbilchaufføren hører mere fra politiet inden længe.

