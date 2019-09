Politiet rystet over fartsynder: - Helt vanvittigt

En bilist med en meget tung højrefod står til at miste sit kørekort, efter at Nordsjællands Politi på Helsingørmotorvejen ved Nærum torsdag målte vedkommende til at køre hele 216 km/t på en strækning, hvor hastighedsbegrænsningen er 110 km/t.

Det oplyser politikredsen i et tweet, hvor de samtidig langer ud efter bilisten.

– Helt vanvittigt!! Vi har lige målt en bilist med 216 km/t på Helsingørmotorvejen ved Nærum, hvor der er skiltet med 110 km/t, skriver politiet i opslaget på Twitter.

- Væk med kørekortet til sådan en vanvidsbilist!, fortsætter de.

Bilist fejler overhaling med 160 km/t: Nu skal han i fængsel

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Helt vanvittigt!! Vi har lige målt en bilist med 216 km/t på Helsingørmotorvejen ved Nærum hvor der er skiltet med 110 km/t. Væk med kørekortet til sådan en vanvidsbilist! #politidk pic.twitter.com/l1t1hnlEER — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) September 26, 2019

Som politikredsen også oplyser i tweetet, kan bilisten nu se frem til at miste sit kørekort efter den hasarderede kørsel.

Se også: Tusindvis af fartsyndere: Her er Danmarks travleste stærekasser

Bilisten er ikke den eneste, som har fået politiet til at undre sig i den forgangne uge. Mandag kørte en bilist forbi en fotovogn ved Vejen i Sydjylland, og chaufføren brugte en noget usædvanlig metode til at forsøge at undgå en fartbøde.

'Bilist netop blitzet af ATK på Kongeåvej i Vejen Kommune, men hvor er føreren? Jo, han gemte sig under instrumentbrættet for ikke at blive genkendt. Ufattelig farlig manøvre under kørslen med over 80km/t at køre i 'blinde' i flere sek. Vi kvitterer med bøde', skrev Sydjyllands Politi i et opslag på Twitter om episoden.