Politiet snuppede titusinde fartsyndere

I uge 40 havde politiet særligt fokus på danske trafikanters fart, og på den ene uge blev over 10.000 taget i at køre for stærkt

For høj fart øger risikoen for en ulykke markant, og selv en lille fartoverskridelse kan få fatale følger. I uge 40 fra mandag 30. september til søndag 6. oktober gennemførte politiet landet over målrettede hastighedskontroller.

Ved kontrollerne kunne politiet konstatere mere end 10.000 hastighedsoverskridelser.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Flere end 10.000 sigtelser for at overskride hastighedsbegrænsningerne på en uge er rigtig mange. Når man tager et aktivt valg om at køre for hurtigt, tager man ligeledes et aktivt valg om at udsætte sig selv og andre for fare. Farten dræber og farten er et problem for trafiksikkerheden, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiet Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

- Med så mange sigtelser kan der vist ikke være tvivl om, at dette område fortsat kræver politiets opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret, øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne – og vi arbejder hver eneste dag, for at nedbringe antallet af disse, siger Christian Berthelsen.

Høj fart ved vejarbejde

Dykker man ned i tallene fra politiets kontroller, man kan se, at ud af de mere end 10.000 sigtelser, skete flere end 2700 af forseelserne som overskridelser af den generelle hastighed i byerne, mens flere end 1300 var overskridelser af den generelle hastighed på landeveje. Knap 2200 var overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje, mens knap 4000 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

Fra 2012 til 2017 mistede 416 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene.

I mere end halvdelen af alle ulykker i trafikken er for høj hastighed en medvirkende faktor til, at ulykken opstår. Dødelig udgang sker i cirka 30 procent af uheldene.

