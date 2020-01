Politiet snuppede tusindvis af bilister på skoleveje

Da landets skolebørn tog hul på det nye år efter juleferien, stod politiet klar ved landets skoleveje for at holde øje med, om trafikanter opførte sig, som de burde.

På skolevejene holdt politiet blandt andet øje med bilisters hastighed, om der blev benyttet seler og forældrenes generelle trafikale adfærd.

Nu har Rigspolitiet opgjort antallet af forseelser, og der blev samlet konstateret lidt over 4000 forseelser i uge to ved kontrollerne på landets skoleveje.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

2694 af forseelserne var hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne, mens 628 var overtrædelser af den skiltede hastighed.

44 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, mens det var tilfældet for 36 børn. 23 benyttede håndholdt mobil under kørslen, og 85 havde mangelfuld eller forkert lygteføring.

Samtidig har politiet kunnet konstatere, at mange bilister ikke respekterer skiltningen, som er opsat ved skolerne.

'Typisk er der indkørsel forbudt i et given tidspunkt på vejene, som fører direkte op til skolerne, således at skolebørnene kan færdes sikkert, når de skal møde ind på skolerne, og denne skiltning respekterer bilisterne altså ikke,' skriver politiet.

- Derfor må vi henstille til, at bilisterne anvender lovlige parkeringsarealer, og respekterer skiltningen, når børnene skal sættes af, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

- Vi har også konstateret, at der stadig er cyklister, som kører uden lys i lygtetændingstiden og cykler på fortovet eller modsat kørselsretningen på cykelstien, og så er farten blandt bilisterne stadig for høj på skolevejene, selvom antallet af hastighedsovertrædelser er lavere i år i forhold til samme periode sidste år, siger han.

Ved skolevejs-kontrollerne på samme tidspunkt i 2019 registrerede Rigspolitiet lidt over 3900 forseelser, hvor hovedparten var hastighedsovertrædelser.

