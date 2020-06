Politiet tog fejl af fartgrænse: Nu skal hundredvis af fartbøder betales tilbage

Har du fået en fartbøde og måske endda et klip i kørekortet for at køre for stærkt på en bestemt strækning i Guldborgsund, skal du tage at læse med her. Så kan det nemlig være, at bøden eller klippet slet ikke skulle have været givet.

Politiet er blevet nemlig blevet gjort opmærksom på, at der er udstedt bøder på et forkert grundlag i forbindelse med nogle hastighedsmålinger, der er foretaget i perioden fra januar 2015 til 26. juli 2019 på strækningen fra lysreguleringen ved Guldborgsundcenteret i Guldborgsund og 300 meter frem på Brovejen i vestlig retning. Disse bøder bliver nu tilbagebetalt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

På denne vej er hastighedsgrænsen 60 km/t frem til lysreguleringen ved ind- og udkørsel til Guldborgsundcenteret. Men efter lysreguleringen var der i perioden ikke korrekt skiltet med hastighedsbegrænsningen på 60 km/t. Det betød, at hastighedsgrænsen reelt var 80 km/t på strækningen fra lyskrydset og 300 meter frem til korrekt skiltning.

- Politiets fotovogne har fra januar 2015 til 26. juli 2019 foretaget en række hastighedsmålinger, hvor politiet fejlagtigt tog udgangspunkt i en hastighedsbegrænsning på 60 km/t, som rettelig var 80 km/t, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Bliver kontaktet

Politikredsen oplyser, at alle de trafikanter, som har fået en forkert straf for at køre for stærkt på strækningen i perioden fra januar 2015 til 26. juli 2019, automatisk vil blive kontaktet af politiet inden 1. august 2020. Det er derfor ikke nødvendigt at kontakte politiet af egen drift.

Der er i perioden udstedt i alt 456 forkerte bøder, der blandt andet har resulteret i 48 domme. Urigtige klip og frakendelse af førerretten som følge af fejlmålingen vil også blive korrigeret.

Det er Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, som står for udbetalingen af pengene.

- Vi vil arbejde så hurtigt, som vi overhovedet kan, men der må forventes en vis sagsbehandlingstid grundet antallet af sager, som nøje skal gennemgås for at få rettet op på fejlen. Særligt hvis man har fået en dom, kan det tage lang tid, da der er særlige procedurer, som skal overholdes, når domme skal ændres. Men vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på denne fejl så hurtigt som muligt, og vi beklager naturligvis meget de gener, fejlmålingerne kan have medført, siger chefanklager Flemming Petersen.