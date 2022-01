Politiets måling usikker: Fik bilen tilbage

En bilist slap med nød og næppe for at få konfiskeret sin bedstefars bil for vanvidskørsel

Nogle gange er man heldigere, end politiet tillader.

En 21-årig mand må være lykkelig for, at politiet ved en fartmåling glemte at foretage en kontrolmåling, for det har nu betydet, at han slipper for fængsel og for at miste sin bedstefars Audi A4 for vanvidsbilisme.

4. juni 2021 kørte den unge mand alt for hurtigt på Tagensvej i København. Ifølge politiet blev han målt til 105 km/t., og selv med tre procent fratrukket endte han på 101 km/t., hvilket er mere end 100 procent overskridelse af de tilladte 50 km/t. i byzonen.

Anklagemyndigheden ville både have manden fængslet, frakendt kørekortet i 3,5 år og bilen konfiskeret.

Udfyldte ikke kontrolskemaet

Men uheldigvis for anklageren, var der ikke styr på kontrolmålingerne fra de to betjente. Betjentene udfyldte nemlig ikke kontrolskemaet for laserudstyret på målestedet, men først senere på dagen ud fra noteringer i en notesbog.

Betjentene kunne heller ikke huske, om de havde anvendt stativ eller skulderstøtte til laserudstyret, mens den unge mand mente, at betjentene holdt udstyret i hånden, da de foretog målingen på bilen.

Retten fandt ved domsafsigelsen den 14. oktober 2021, at der var uoverensstemmelser mellem det udfyldte kontrolskema og vidnernes (betjentenes, red.) forklaringer, idet der ikke - som ellers anført i kontrolskemaet - blev foretaget sigtekontrol af laserudstyret efter afslutningen af målingerne på Tagensvej. Og så fandt retten, at da det ikke var klart, hvordan laserudstyret var monteret, at det ikke kunne bevises, at manden havde kørt 101 km/t.

Derfor blev manden kun dømt for at have kørt ikke under 90 km/t., hvilket han erkendte. Således slap han med en betinget dom på ti dages fængsel og en bøde på 3500 kroner, som dog blev nedsat til 1500 kroner på grund af hans lave indkomst.

Dog slap manden ikke fra at miste kørekortet. Seks måneder må han nøjes med at være passager.

- Jeg er meget tilfreds med dommen. Det er vigtigt, at retssikkerheden sejrer også i de umiddelbart mindre sager, siger forsvarer Martin Andersen til Ekstra Bladet.