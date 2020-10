Populær 'dansker'-bil ramt af fejl: Nu får ejerne kompensation

Tilbage i september meddelte Ford Danmark, at ejerne af de populære Ford Kuga plug-in hybrid (PHEV) ikke må lade deres bil op, og at de skal køre i et bestemt køreprogram på grund af potentiel brandfare ved bilens batteri.

Ejerne af PHEV-modeller af Ford Kuga har altså derfor siden september ikke måtte oplade deres bil, som ellers er beregnet til at kunne køre adskillige kilometer på strøm alene.

Nu får ejerne dog en kompensation fra Ford. Det oplyser Ford Danmark til Ekstra Bladet.

- Vi beklager dybt situationen og de fortsatte gener, som kunderne oplever. Samtidig arbejder vi på højtryk for at finde en løsning, som desværre ser ud til at kan tage længere tid, end vi havde regnet med og håbet på, skriver Ford Danmark.

- Derfor har vi igangsat i alt tre initiativer som en tak for kundernes tålmodighed og for at mindske deres gener mest muligt, indtil vi har fundet en løsning, skriver Ford Danmark videre.

Fords tre initiativer Her er de tre initiativer, som Ford Danmark iværksætter: - Vi forlænger garantien på Kuga Plug-in Hybrid fra to år til fem år – både til kunder, der allerede har fået deres bil udleveret og til kunder, der afventer levering af deres allerede producerede Kuga Plug-in Hybrid. - Vi sender kunderne et gavekort på brændstof til en værdi af 3700 kr. til brug på alle landets Circle K-tankstationer. Det gør vi som en anerkendelse af, at Kuga Plug-in Hybrids brændstoføkonomi lige nu ikke er på det niveau, som kunderne havde regnet med ved køb. - Ejere af Kuga Plug-in Hybrid, der abonnerer på opladning via Clever, har derudover fået deres abonnement sat automatisk i bero fra 1. september 2020. Det vil sige, at de ikke skal betale for deres Clever Unlimited-medlemskab, indtil en løsning er fundet. Denne information har de pågældende kunder allerede fået via Clever, og de skal ikke foretage sig noget. Kilde: Ford Danmark

Sikker at køre

Selvom PHEV-modellerne af Ford Kuga er ramt af en fejl, der gør, at de ikke kan køre elektrisk, understreger Ford, at de stadig er sikre at køre i, 'så længe man som kunde ikke oplader bilen og udelukkende kører den i køreprogrammet Auto EV (som er det køreprogram, bilen automatisk starter i)', skriver Ford Danmark.

- Så snart vi har mere nyt i sagen, vil kunderne få direkte besked. Vi opfordrer i den forbindelse alle kunder til at downloade FordPass-appen, hvor de kan holde sig direkte orienteret. Kunder vil yderligere blive informeret pr. mail og post, skriver de.

