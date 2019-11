Populær 'danskerbil' skuffer: - Det er simpelthen for ringe

En nødbremse, som ikke er standardudstyr, gør, at den nye Opel Corsa må nøjes med fire stjerner i årets næstsidste Euro NCAP-test, som tæller fire biler, nemlig Ford Explorer, Mazda CX-30, Mercedes-Benz GLB og Opel Corsa.

Opel Corsa har gennem mange år været en populær bil herhjemme, og derfor er det ifølge FDM 'ærgerligt', at den nye udgave ’kun’ klarer sig til fire Euro NCAP-stjerner.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Årsagen til, at Corsa ikke får topkarakter, er, at bilens nødbremse i den testede standardudgave ikke ser bløde trafikanter som børn og cyklister godt nok. Opel Corsa fås ganske vist med en mere avanceret og bedre nødbremse med radar, men da den er ekstraudstyr, er bilen testet med den mere simple nødbremse med kamera, som findes i grundudgaverne.

Ud over nødbremsen, får Opel Corsa også en anmærkning for, at den testede grundudgave ikke har en hovedstøtte på den midterste plads på bagsædet. Også det koster.

- De fire stjerner kan virke som en hård afgørelse af Euro NCAP. Omvendt kan man undre sig over, at Opel har sparet vigtigt sikkerhedsudstyr væk, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

- Det er uforståeligt, at PSA-koncernen, som ejer Opel, ikke har valgt at gøre den bedste udgave af nødbremsen til standard. En beslutning, som også kostede en stjerne, da søsterbilen Peugeot 208 blev testet tidligere på året. Vi kan derfor kun gentage vores kritik: Det er simpelthen for ringe, og vi opfordrer den danske Opel-importør til at gøre udstyret til standard i Danmark, siger han.

Misser fradrag

I Danmark er reglerne sådan skruet sammen, at får en ny bil de maksimale fem Euro NCAP-stjerner, får bilen et sikkerhedsfradrag i afgifterne på mellem 8.000-12.000 kroner. Det fradrag går Corsa glip af på grund af resultatet.

Mens Opel Corsa altså snubler i Euro NCAP-testen, klarer de tre øvrige biler sig anderledes godt. Alle får de maksimale fem Euro NCAP-stjerner.

Særligt den helt nye Mazda CX-30 udmærker sig. Den mellemstore SUV-model imponerer med en tårnhøj kollisionssikkerhed og scorer hele 99 procent i kategorien Voksensikkerhed. Det hidtil bedste resultat under de nuværende testkrav.

- De seneste års Euro NCAP-test har vist, at Mazda ligger i top, når det gælder sikkerheden. Den nye CX-30 er ingen undtagelse. Udover en tårnhøj sikkerhed for bilens passagerer, store som små, er alle de nye sikkerhedssystemer standard i alle udgaver, og de virker godt. Med andre ord er Mazda CX-30 en meget sikker bil for både hårde og bløde trafikanter, siger Søren W. Rasmussen.

