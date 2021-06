Populær dieselbil landet i Danmark

C-klassen er en af de mest populære modeller i den tyske bilgigants historie. Herhjemme har modellen været særlig populær blandt firmabilisterne, og siden 2014 er modellen blevet solgt i mere end 20.000 eksemplarer i Danmark.

Nu er en ny udgave af C-klassen klar, og modellen er netop kommet til Danmark.

I en tid, hvor der er meget snak om elbiler, vælger Mercedes-Benz i den nye model stadig at satse på effektive dieselmotorer.

- Interessen for den ny C-Klasse har været overvældende, og særligt vores nye dieselmotorteknologi har fået stor opmærksomhed. For selvom der ikke er nogen tvivl om, at fremtiden er elektrisk, så oplever vi stor efterspørgsel på økonomiske, rene og fremtidssikrede dieselmotorer, siger Simon Lindegaard, som er salgschef hos Mercedes-Benz Danmark.

Moderne dieselmotor

Uanset om man vælger den nye C-klasse med benzin- eller dieselmotor, er motoren udstyret med et 48 volts mildhybridsystem, som giver ekstra power og lavere forbrug. Systemet er således både i stand til at 'glide' med motoren slukket og til at fodre forbrændingsmotoren med ekstra kræfter takket være genanvendt bremseenergi.

Priserne for den ny C-Klasse begynder ved 519.900 kr. for C 200 sedan med benzinmotor og C 220 d sedan med dieselmotor. For firmabilisterne er skattegrundlaget det mest interessante, og for den nye C-Klasse begynder det ved 430.000 kr.

Bilmodellen er med i Ekstra Bladets oversigt over de mest oplagte firmabiler.