Populær elbil ramt: Bekræfter batterifejl

Rækkevidden har skuffet på ID.3'en, Volkswagens nye elbil, der var spået en stor fremtid som det grønne hit til prisen. I hvert fald kan man være uheldig at opleve en bil, der ikke er i stand til at forlade parkeringspladsen.

En softwarefejl gør nemlig, at 12 volts-batteriet i enkelte biler så at sige kan aflade sig selv, og nogle ejere vil derfor erfare, at bilen ikke kan starte, når de skal ud at køre. Det bekræfter Volkswagen, skriver mediet tek.no.

Fejlen i softwaren forhindrer batteri-systemerne i at stoppe med at kommunikere, når bilen er parkeret. Derved tømmes batteriet langsomt men sikkert for strøm.

Volkswagen planlægger at komme problemet til livs med en softwareopdatering. Denne er imidlertid ikke klar før første kvartal af 2021, skriver tek.no. Og det er længe ikke at vide, hvorvidt man kan komme på arbejde om morgenen eller hjem om eftermiddagen.

Imidlertid er der fif at hente, indtil en ny opdatering forhåbentlig får ID.3'en til at køre som smurt i det nye år.

Ved parkering af bilen skal man herefter fjerne sikkerhedsselen og undgå at være nær bremsepedalen, når man slukker for tændingen. Ligeledes skal man holde god afstand til startknappen i 10 sekunder efter, at bilen er slukket, skriver tek.no.

Dette formodes at være en måde at få systemerne til at lukke ned og ikke forbruge batteriet efter parkering. Det er dog langt fra alle, der har haft succes med disse tricks. Derfor, hvis man er en af de uheldige, hvis ID.3 løber tør, bør, man for en sikkerheds skyld altid have en oplader klar, indtil den nye opdatering ruller ud fra Volkswagen i 2021.

Herhjemme er ID.3'eren en særdeles populær elbil. I september blev modellen den næstmest solgte elbil, og i oktober blev ID.3 den mest solgte elbil i Danmark.