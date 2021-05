Populær elbil vender tilbage til Danmark

Den elektriske udgave af mikrobilen Volkswagen Up har flere gange blandet sig i toppen af salgslisterne over de mest populære elbiler i Danmark.

Det har var i hvert fald sagen, indtil Volkswagen måtte tage den ud af det danske modelprogram af det, som bilgiganten betegner som 'leveringsstrategiske årsager'.

Nu er Volkswagen e-Up dog tilbage i det danske modelprogram, og modellen stryger ind som en af de billigste nye elbiler, man kan købe herhjemme.

Prisen for en ny Volkswagen e-Up begynder således ved 159.995 kr. Til prisen får man en elbil med en elektrisk motor, som yder 83 hk og 212 Nm. 0-100 km/t-sprinten er overstået på 11,9 sekunder, og topfarten er elektronisk begrænset til 130 km/t, så der er altså ikke tale om et Autobahn-missil.

Ekstra for lynladning

Batteriet i Volkswagen e-Up er på 32,3 kWh,og det giver en rækkevidde på op til 258 km.

Når der skal strøm på batteriet igen, kan man ved en ladeboks med 7,2 kW oplade fra 0 til 100 procent på 5 timer og 27 minutter. Vil man lade med op til 40 kW, skal man betale 4395 kr. ekstra for den mulighed, og så kan batteriet oplades fra 0-80 procent strøm på cirka en time.

E-Up tilbydes kun i én udstyrsversion, og her får man blandt andet bakkamera, fartpilot, el-opvarmet forrude, klimaanlæg og regnsensor.

Over for FDM har pressechef i Volkswagen Danmark, Thomas Hjortshøj, tidligere forklaret, at VW e-Up var taget ud af det danske modelprogram, fordi man i Tyskland får et stort kontant tilskud ved køb af ny elbil, hvorfor efterspørgslen var så stor i hjemlandet, at alle eksemplarer blev solgt der.