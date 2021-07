Populær familiebil er klar i ny udgave

Opel Astra er en populær familiebil blandt de danske bilkøbere, og nu har Opel løftet sløret for en helt ny udgave af modellen.

Der kører i øjeblikket over 33.000 Opel Astra'er i Danmark, og med den helt nye Astra tager Opel hul på et nyt kapitel i historien om bilmodellen. Den kan nemlig nu for første gang fås i en elektrificeret udgave.

Den nye Astra er designet og udviklet i Rüsselsheim, hvor den også vil blive produceret, og i første omgang bliver den præsenteret som en 5-dørs hatchback.

Opel er ved at foretage en gennemgribende ændring af mærkets modeller, der alle skal designes efter en ny filosofi, som også de nye Mokka-, Crossland- og Grandland-modeller er designet efter. Det gælder også Astra, som kommer til at se mere kantet ud end tidligere.

- Den nye Astra repræsenterer et spændende næste skridt i Opels design, siger Mark Adams, som er vicepræsident for design hos Opel, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sådan ser den nye Opel Astra ud. Foto: Opel

Bagfra minder modellen lidt om en VW Golf 8. Foto: Opel

Opel lover et langt mere moderne cockpit. Foto: Opel

Flere motorvarianter

Når det gælder motorer, kan den nye Astra fås med en bred vifte af muligheder. Fra start kommer den som plug-in hybrid samt som benzin og diesel. Benzin- og dieselvarianterne vil have mellem 110 hestekræfter og 130 hestekræfter, mens plug-in hybriderne vil have op til 225 hestekræfter. Benzin- og dieseludgaverne kommer som standard med en seks-trins manuel gearkasse. En otte-trins automat gearkasse kan tilkøbes de større motorer.

Det forventes, at Astra kommer til Danmark i løbet af første kvartal 2022, og endnu er de danske priser på modellen ikke klar.