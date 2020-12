Populær mikrobil skuffer i sikkerhedstest

Er sikkerhed en vigtig del af et bilkøb for dig, skal du læse med her.

Der har nemlig været december-travlhed hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP.

2020 har ellers været et stille år hos organisationen, hvor kun fire biler hidtil har været testet siden nytår, hvor kravene til, hvad bilerne skal kunne, blev skærpet.

Men nu har syv biler været til test i årets sidste test. Her må den ny Hyundai i10 nøjes med tre stjerner.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Ud af de syv testede biler får fem af bilerne de maksimale fem stjerner, mens den lille elbil Honda e får fire Euro NCAP-stjerner. Hyundai i10s score på de tre stjerner er årets hidtil laveste resultat.

- Det er marginaler, der skiller Hyundai i10 fra at få fire stjerner. Men dels afslører kollisionstesten en for høj belastning af fører og passagerer, dels savner sikkerhedssystemerne flere funktioner. Eksempelvis har nødbremsen svært ved at se bløde trafikanter. Det er ærgerligt, at Hyundai her har sparet og ikke forsynet i10 med en bedre nødbremse som i den lidt større i20-model. Fordi bilen er lille, behøver sikkerheden ikke at være dårligere end i andre biler, siger Søren W. Rasmussen, FDM’s repræsentant i Euro NCAP.

Han understreger, at fire stjerner som udgangspunkt er et acceptabelt resultat.

Nu fjernes omstridt krav til biler

Seat overrasker

De øvrige biler scorer som nævnt alle de maksimale stjerner, men alligevel gemmer der sig forskelle blandt biler.

Blandt de øvrige biler er blandt andre søsterbilerne Audi A3 og Seat Leon, der begge er varianter af VW Golf. De er næsten ens rent teknisk, men alligevel klarer Seat Leon sig bedre end Audi i kategorien ’voksensikkerhed’, og opnår desuden et bedre resultat i kategorien ’Sikkerhedsudstyr’.

Ud over testens syv biler er fire biler blevet genberegnet, da de nu også kan fås som i plugin-hybridudgaver.

- Der er i øjeblikket en stor interesse og efterspørgsel for elektrificerede biler. Derfor er det positivt at se, at de nye udgaver af bilerne ikke forringer sikkerheden. Man skal dog være opmærksom på, at de stjerner de får i denne omgang, ikke er givet efter Euro NCAP’s nye skrappe 2020-test, men derimod deres oprindelige testår. Det understreger vigtigheden af at se på, hvilket årstal en Euro NCAP-test er foretaget. Der er nemlig stor forskel på, om bilerne er testet i eksempelvis 2016 eller 2020, siger Søren W. Rasmussen.

Du kan se alle stjernerne i faktaboksen herunder.

Så mange stjerner fik de De testede biler

Audi A3: Fem Euro NCAP-stjerner Honda e: Fire Euro NCAP-stjerner Hyundai i10: Tre Euro NCAP-stjerner Isuzu D-Max: Fem Euro NCAP-stjerner Kia Sorento: Fem Euro NCAP-stjerner Land Rover Defender: Fem Euro NCAP-stjerner Peugeot e-208: Fire Euro NCAP-stjerner (testår 2019) Peugeot 3008 - Hybrid: Fem Euro NCAP-stjerner (testår 2016) Peugeot 508 - Hybrid: Fem Euro NCAP-stjerner (testår 2018) Renault Captur – plugin-hybrid: Fem Euro NCAP-stjerner (testår 2019) Seat Leon: Fem Euro NCAP-stjerner Kilde: FDM/Euro NCAP

Store ændringer på Storebælt: - Det er til stor gene