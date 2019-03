Populær modebil får elektrisk hjerte

Fiat har bekræftet, at den næste Fiat 500 bliver helt elektrisk

500, 500X og 500L. Fiat 500 har udviklet sig fra at være en moderigtig nyfortolkning af den klassiske 500-model til at udgøre en stor del af rygraden for den italienske bilproducent.

Bilen har været på markedet siden 2007 med benzin- og dieselmotorer, men den nuværende variant bliver efter alt dømme den sidste med forbrændingsmotor.

Fiat har bekræftet, at den næste generation af bilen udelukkende vil kunne fås som elbil. Ifølge mediet Auto Express skal den nye model første gang vises frem på biludstillingen i Genève om præcis et år.

’Radikalt anderledes’

Den nye generation af Fiat 500 skal angiveligt bygges på en helt ny platform, men Fiats marketingchef, Olivier Francois, lover, at bilen vil beholde sin karakteristiske, klejne størrelse.

- Det er en ny platform, der er designet til elektrificering. Den gør bilen radikalt anderledes – det er stadig en 500 med samme størrelse og proportioner, men det er bare ikke samme bil. Det er fremtidens 500-model, siger Olivier Francois ifølge Auto Express.

Ifølge mediet kommer bilen til at adskille sig fra den nuværende model på særligt ét punkt: Luksusfornemmelsen. Fiat vil satse på mere købestærke kunder, og marketingchefen går så langt som til at kalde den en Tesla til byen.

- Vi vil gøre EV 500 til en premiumbil. En ny 500, der er totalt nyudviklet (…). Det er en slags urban Tesla med smuk styling. Italiensk dolce vita i en elektrisk bil, siger han ifølge Auto Express.

Den gamle fortsætter

Selv om den nye generation ikke vil kunne fås med forbrændingsmotor, er der stadig håb for dem, der sværger til benzin. Introduktionen af den nye model betyder nemlig ikke et farvel til den gamle.

Ifølge Olivier Francois vil Fiat fortsætte med at bygge den nuværende 500-model med benzinmotor på den anden side af 2020.

Den gamle udgave skal ifølge Auto Express tjene som den billigste måde at komme til at køre Fiat 500, mens den nye elbil qua sin placering i premium-segmentet muligvis bliver et dyrere alternativ.

