Populær Toyota dumper sikkerhedstest: 'Køb den ikke!'

Den store Toyota RAV4 gør mange ting rigtigt i det svenske bilmagasin Teknikens Världs store efterårstest af SUV-biler, men ét sted halter det for Toyotaen, og faktisk i en sådan grad, at det svenske bilmagasin fraråder at købe bilen.

Det skriver Teknikens Värld.

I forbindelse med testen har Teknikens Värld også udsat RAV4-modellen for den berømte elgtest, som tester bilers evner til at foretage hurtige undvigemanøvrer.

I testen skal bilerne kunne foretage manøvrer uden at skride ud, rive dækkene af eller vælte med en minimumshastighed på 70 km/t for at bestå magasinets test.

Og det har Toyota RAV4 ikke præsteret, oplyser Teknikens Värld.

Testet to gange

Magasinet havde første gang Toyotaen til elgtest tidligere på året, og her opførte den store bil sig ikke tilregneligt. Nu har de så for nyligt testet bilen igen, og faktisk gik det denne gang dårligere for RAV4.

Svenskerne kunne ikke præstere at få bilen gennem elgtesten med mere end 68 km/t, uden at bilens bagende skred ud.

Faktisk er resultatet så skidt, at RAV4 dumper testen, og at Teknikens Värld fraråder folk at købe RAV4-modellen, før Toyota gør noget aktivt for at forhindre bilen i at skride ud.

Toyota: - Vi er i dialog

Hos Toyota Danmark understreger man, at sikkerhed er en topprioritet for den japanske bilgigant.

- Toyota har altid foretaget sikkerhedstests, der lever op til de globale standarder, på alle produkter inden introduktion, og har derudover siden 2016 også udført den endnu strengere elgtest fra Teknikens Värld på samtlige produkter inklusiv den nye RAV4. Her har Toyota ikke selv kunnet fremprovokere det resultat, som Teknikens Värld er kommet frem til med RAV4, oplyser Anders Tystrup, pressechef i Toyota Danmark, til Ekstra Bladet.

- Toyota har endda - efter Teknikens Världs test af RAV4 Hybrid - foretaget endnu en test uden at kunne fremprovokere samme resultat som Teknikens Värld. Netop derfor er man i tæt dialog med Teknikens Värld om testens nærmere omstændigheder, oplyser han.

- Vi vil gerne understrege, at kundernes sikkerhed er vores førsteprioritet, og at alle kunder kan være sikre på, at den nye RAV4 er en sikker bil at køre i, lyder det videre fra Anders Tystrup til Ekstra Bladet.

Fra 1. januar til 31. august i år er der blevet solgt 1634 eksemplarer af RAV4 i Danmark. Sidste år blev der solgt 1366 eksemplarer af Toyotaen. Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

Trods det dårlige resultat i Teknikens Världs elgtest fik RAV4 for nyligt topkarakter i Euro NCAP crashtests.

Set i en historisk kontekst kan elgtesten have stor betydning. Tilbage i 1997 elgtestede Teknikens Värld en Mercedes A-Klasse, og ved 78 km/t rullede bilen om på taget.

Det fik Mercedes til at tilbagekalde samtlige 130.000 A-Klasser, der var solgt på det tidspunkt, så de kunne installere ESC.

