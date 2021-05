Populære biler scorer topkarakterer

Der sælges flere og flere elektrificerede biler, og nu viser ny test, at sikkerheden er i orden

Der bliver købt flere og flere elektrificerede biler. Indtil videre i år har plug-in hybrider og elbiler stået for cirka en fjerdedel af salget af nye biler.

Nu viser en ny sikkerhedstest fra Euro NCAP, at flere af de populære plug-in hybrider og elbiler har høj sikkerhed.

I den nye test har Euro NCAP set nærmere på fire plugin-hybrider og to elbiler, der alle tidligere har været testet i en traditionel udgave, men da testresultaterne fra benzin- og dieseludgaverne ikke uden videre kan overføres til de elektrificerede udgaver af samme bilmodel, har Euro NCAP nu gentestet modellerne i de elektrificerede udgaver.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Fem af de seks biler kører hjem med de maksimale fem Euro NCAP-stjerner, mens elbilen Opel Corsa-e får fire stjerner, ligesom de øvrige udgaver af Corsa fik.

- Især for plugin-hybrider er der tale om en relativ lille ændring i forhold til de oprindelige udgaver. Men det er positivt at se, at den grønne teknologi ikke forringer sikkerheden. Især fordi bilerne er så populære, som tilfældet er, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP.

Desuden er Audi Q5 Sportback og BMW 4-serie blevet gentestet, og de scorer begge fem stjerner.

Tre nye under luppen

Foruden de ni gentestede biler har Euro NCAP også testet tre helt nye biler: Genesis G80 og Genesis GV80 får begge fem stjerner, mens Citroën C4 må nøjes med fire af slagsen.

- Selvom det ikke er noget dårligt resultat, havde det været rart, hvis Citroën havde gjort sig mere umage med de sidste detaljer, siger Søren W. Rasmussen.