Populære biler vil stige markant i pris: - Det er helt sort

Efter at den såkaldte Eldrup-kommission præsenterede dens anbefalinger til et nyt afgiftssystem, der skal få flere grønne biler ud på de danske veje, har S-regeringen fremlagt en række konkrete forslag i et samlet klimaudspil for vejtransportområdet.

Nu har et af de mest populære bilmærker i Danmark, nemlig Peugeot, regnet på, hvad regeringsudspillet vil få af konsekvenser for de populære plug-in hybrider, som af mange betragtes som en grøn overgangsbil, til flere og flere kommer over i elbiler.

I gennemsnit vil plug-in hybridbiler ifølge Peugeot stige med 20 procent i pris på det danske marked, og det betyder eksempelvis, at en Peugeot 3008 plug-in hybrid vil stige med hele 130.000 kr. i pris. Til sammenligning vil benzin- og dieseludgaven stige med henholdsvis cirka 18.000 og 22.000 kr., og netop den forskel vækker undren hos bilfirmaet.

- Vi er hos Peugeot Danmark ikke ene om at se plug-in bilen som et grønnere alternativ til benzin- og dieselbiler. Derfor er det helt sort, at regeringen i deres udspil lægger op til prisstigninger, der uden tvivl vil få folk til fortsat at købe benzin- eller dieseludgaven, siger Joakim Læbo, direktør i Peugeot Danmark, i en pressemeddelelse.

- Det hænger ikke sammen med den grønne omstilling, som vi vel alle her i landet gerne vil bidrage til, siger han.

Tal fra De Danske Bilimportører viser, at til og med september er der i 2020 blevet solgt 10.904 nye plugin’er, svarende til 293,7 procent flere end sidste år på samme tidspunkt.

Kører ikke så langt på literen som udregnet

Køberne står af

I dag koster en Peugeot 3008 Allure LTD Hybrid 329.990 kr. Med den nye afgift vil prisen stige med op mod 130.000 kr., og det vil ifølge direktøren fra Peugeot få mange købere til at springe fra.

- Plug-in-hybridbiler har en markant mindre CO2-udledning målt op imod den konventionelle danske bilpark, der kører på benzin og diesel. Derfor er plug-in-hybridbiler en meget vigtig trædesten i den grønne omstilling på vej mod de rene elbiler, siger Joakim Læbo.



Hybridudgaven af 3008 udleder 31 gram CO2 pr. km, hvor gennemsnittet for den danske bilpark (2019) er 139 g CO2/km.

En plug-in-hybrid som Peugeot 3008 kan køre 63 km på ren el. Det rækker for mange til, at de kan køre på el både til og fra arbejdet.

Peugeot vil bygge vild familiebil