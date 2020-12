Populære biler vil stige voldsomt i pris

Drømmer du om at blive ejer af den nye Toyota Yaris hybrid, kan det godt være, du skal slå til inden 18. december.

Mens flere af de opladelige plug-in hybridbiler står til at falde i pris med aftalen om de nye bilafgifter, som træder i kraft 18. december, ser det anderledes med de almindelige hybridbiler.

Mange af dem vil nemlig stige i pris.

Det gælder blandt andet hos japanske Toyota, der har været det mest sælgende mærke for hybridbiler i Danmark i mange år.

Toyota har regnet på konsekvenserne af de nye bilafgifter, og de rammer flere af japanernes hybridmodeller hårdt.

Blandt andet står den nye Toyota Yaris hybrid til at stige med over 52.000 kr. i afgifter.

- Man kan stadig godt nå at bestille en hybridbil, inden bilafgifterne stiger. Men fra 18. december ser det prismæssigt mere dystert ud. Der er stor risiko for, at folk fremover i stedet for at vælge en mindre forurenende hybridbil vil vælge en benzin- eller dieselbil. Det er synd for klimaet og miljøet og for hele den grønne omstilling, siger Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota Danmark, i en pressemeddelelse.

Nu vil de ikke længere sælge benzin- og dieselbiler i Europa

Udgør halvdelen af salget

Danmarks mest populære hybridbil de seneste otte år, Toyota Yaris Hybrid, kom i en ny udgave i september. Hybridbilen kan i dag fås fra 165.990 kr., mens den mest populære udgave, Yaris Hybrid H3 Vision, koster 207.490 kr. Når de nye bilafgifter træder i kraft 18. december, stiger prisen alene som følge af de højere afgifter 52.501 kr.

Den næstmest populære hybridbil hos Toyota, stationcaren Corolla Hybrid Touring Sports, står også til at stige markant. Her er den mest solgte udstyrsudgave H3 Smart, der i dag koster 311.990 kr. Men fra 18. december sørger de nye bilafgifter for en prisstigning på næsten 29.000 kr.

- Vi forventer, at der bliver travlt hos forhandlerne i de næste par uger, siger Anders Tystrup.

Toyota er blandt Danmarks tre største personbilsmærker, og hybridbiler udgør over halvdelen af mærkets salg i Danmark. Interessen for Toyotas hybridbiler er mangedoblet i Danmark inden for de seneste år, og i 2019 rundede man 10.000 solgte hybridbiler på et enkelt år.

Overraskende comeback til denne bilmodel

--------- SPLIT ELEMENT ---------