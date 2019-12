Populære danskerbiler bliver slagtet i sikkerhedstest: - En skandale

Ny sikkerhedstest afslører en forældet sikkerhed i populære VW Up og dens to søsterbiler

I årets sidste Euro NCAP-test har hele 10 biler været igennem de hårde sikkerhedsprøvelser. Fra nytår skærpes kravene til sikkerhed i nye biler igen. Siden Euro NCAP sidst hævede barren i 2018, er i alt 83 biler blevet testet, hvoraf 62 har fået de maksimale fem stjerner.

Men selvom bilproducenterne generelt har formået at leve op til de skrappere krav, falder enkelte modeller igennem. Det gælder også i årets sidste test, hvor VW-koncernens populære trillinger, VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii, er blevet gentestet.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Bilerne fik i 2011 de maksimale fem Euro NCAP-stjerner, men skuffer i 2019 med tre matte stjerner. Mest bekymrende er det, at den tyske bilgigant har valgt at spare den automatiske nødbremse væk.

- VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii har gennem mange år været nogle af de mest solgte biler i Danmark. Derfor er testresultatet også skuffende og afslører, at VW-koncernen tydeligvis har forsømt at opdatere sikkerheden. At bilens nødbremse er sparet væk, er i sig selv en skandale, siger Søren W. Rasmussen, FDM's repræsentant i Euro NCAP.

Modellerne har standard fået vognbaneassistent og fartbegrænser, men det ændrer ifølge FDM ikke på, at sikkerheden samlet set er under det niveau, man bør kunne forvente.

- Tre Euro NCAP-stjerner er direkte pinligt for VW-koncernen, der bør genoverveje sin strategi, og opgradere sikkerheden snarest muligt. De tre stjerner er ikke ensbetydende med, at FDM direkte fraråder dem. Men omvendt er det heller ikke biler, vi vil anbefale. Derudover betyder resultatet, at bilerne mister deres sikkerhedsfradrag på 6800 kroner, siger Søren W. Rasmussen.

Hos Volkswagen Danmark deler de ikke FDM's opfattelse af trillingernes sikkerhed.

- Seat Mii/Skoda Citigo/Volkswagen up! blev gentestet i år af Euro NCAP og opnåede 3 stjerner, som vi havde håbet på. Den har god passagerbeskyttelse og har fået Lane Assist, seks airbags og selealarmer på bagsædet, hvilket samlet set gør det til en af de sikreste biler i sin klasse, oplyser Thomas Hjortshøj, pressechef hos VW, på vegne af VW, Skoda og Seat til Ekstra Bladet.

- Det er et faktum, at kravene i Euro NCAP’s tests er blevet markant skærpet i de seneste år, og derfor kan tre stjerner stadigvæk anses for at være et godt resultat for en bil i dette segment. Fra importørens side tilstræber vi altid, at de bilmodeller, vi tilbyder, er udstyret med det fra fabrikken højest mulige niveau af sikkerhedsudstyr, oplyser han.

Golf og Puma imponerer

Euro NCAP-testen viser dog, at VW sagtens kan bygge sikre biler, for den nye 8. generation af VW Golf har også været igennem strabadserne, og den kører fem sikre Euro NCAP-stjerner i hus, til trods for at en bagdør faldt af modellen under en test.

- Lige så ringe sikkerheden i trillingerne er, ligeså overbevisende er den i den nye VW Golf. Kollisionssikkerheden er fremragende, og det samme er de sikkerhedssystemer, der alle er standard. Sådan som det bør være i nye biler, siger Søren W. Rasmussen.

Også den nye mini-SUV Ford Puma udmærker sig med de maksimale fem stjerner, mens den nye kinesiske elbil Aiways U5 kun klarer sig til tre Euro NCAP-stjerner.

- Aiways er på mange måder en spændende bil, hvor både pris og køreegenskaber lover godt. Sikkerheden er dog endnu ikke helt god. Alle de nye sikkerhedssystemer er ganske vist standard, men den dumper, fordi bl.a. en airbag ikke virkede, som den skulle, siger Søren W. Rasmussen.