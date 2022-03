Populære elbiler skal have nyt batteri

For at tusindvis af elbiler fra Volkswagen fremover kan modtage automatiske online opdateringer, er det nødvendigt, at de får nye batterier. Derfor skal ejerne af bilerne et smut forbi et Volkswagen-værksted for at få et nyt 12-volt-batteri samt samt en softwareopdatering.

Det skriver FDM.

I dag er mange moderne biler sådan indrettet, at de via opdateringer kan forbedres eller ligefrem få nye funktioner.

Det er tilfældet hos Volkswagen, hvis elbiler i den populære ID.-serie kan modtage online opdateringer. Imidlertid er det gået op for Volkswagen, at de nuværende 12-volt-batterier i bilerne ikke er gode nok til, at de online opdateringer kan foretages. Derfor vil Volkswagen uden beregning udskifte batterierne til større og ifølge FDM mere langtidsholdbare versioner, så opdateringerne bliver mulige.

Hurtigere ladning

For nyligt annoncerede Volkswagen, at de er på vej med en stor softwareopdatering, kaldet Software 3.0, som inkluderer nye førerassistentsystemer, nye parkeringsfunktioner og en forbedret stemmebetjening.

Desuden vil den nye software også åbne for, at ejere af ID.-biler med det store 77 kWh-batteri kan lade deres bil hurtigere end før ved lynladere.

Sidste år blev der solgt 2669 eksemplarer af Volkswagen ID.4, hvilket gjorde modellen til landets mest populære elbil. Derudover blev det til 1732 eksemplarer af ID.3. Historien melder ikke noget om, hvor mange af de danske ID.-biler, som skal have nyt 12-volt-batteri.