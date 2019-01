Populære mikrobiler i fare: For billige til eldrift

Elbiler er i øjeblikket så dyre at producere, at det bliver svært at lave en elektrisk erstatning til mikrobilerne, vurderer VW's bestyrelsesformand

Aygo, C1, 108 og Up!. Små navne og dertilhørende biler, men tilsammen har de udgjort en stor del af salgsstatistikken og ikke mindst danskernes liv de seneste år.

Knap hver femte gang, en ny bil rullede ud fra forhandlerne i 2016, var det eksempelvis en af årets ti mest populære mikrobiler. Lave priser var et af bilernes stærkeste salgsargumenter, men i fremtiden kan det blive svært at gøre kunsten om.

Det er nemlig så dyrt at producere elbiler, at det foreløbigt vil blive svært at ramme samme prisklasse på 80.000 til 100.000 kroner med den nye teknologi.

Det vurderer bestyrelsesformanden i Volkswagen-koncernen, Hans Dieter Pötsch, i et interview med tyske Welt.

Prisstigninger på vej

Den tyske bilgigant har i lighed med flere af sine konkurrenter satset et stort milliardbeløb på at omstille sit produktionsapparat til elbiler, og den første rendyrkede elbil fra Wolfsburg, Volkswagen I.D., skal efter planen stå klar næste år.

Den bliver på størrelse med en VW Golf, og der er umiddelbart lange udsigter til, at den lille ny får en lillebror. Det til trods for, at Volkswagen med Hans Dieter Pötschs ord vil bygge elbiler til 'et bredt udsnit af befolkningen'.

- Vi har et klart mål om at gøre elektriske transportmidler tilgængelige for et bredt udsnit af befolkningen, det vil sige gøre dem økonomisk overkommelige, siger bestyrelsesformanden til Welt.

Han tilføjer:

- Det vil dog uden tvivl blive svært, når det kommer til modellerne i den mindste bilklasse. Det nuværende prisniveau kan ikke opretholdes, hvis bilerne bliver udstyret med elmotorer. Det (skifte, red.) vil derfor uden tvivl give prisstigninger i klassen for små biler.

Forureningskrav forpligter

Overgangen til eldrift risikerer med andre ord at ramme de købere, der traditionelt har købt de små biler - hvilket i 2016 ville have været knap hver femte danske bilkøber.

Over for Welt kalder Hans Dieter Pötsch skævvridningen 'et problem', men skubber herefter bolden over til EU.

- Det her er et af de punkter, hvor vi spørger os selv, om alle sociale aspekter af denne omstilling er blevet tænkt til ende, da man formulerede de nye CO2-krav, siger han til Welt.

Bestyrelsesformanden henviser til, at EU i slutningen af sidste år vedtog, at CO2-udledningen skal reduceres med 37,5 procent inden 2030.

Ifølge Welt betyder det samtidig, at nye biler kun må udlede 60 gram CO2 pr. kilometer i gennemsnit, og 'det er ikke muligt med selv de bedste forbrændingsmotorer', siger Hans Dieter Pöetsch til avisen.

