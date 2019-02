Populære mikrobiler skifter til elektricitet

2018 bød på en lang række elektriske lanceringer.

Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro og flere pluginhybrider gav nye og grønne muligheder for dem, der kan betale omkring 300.000 kroner for en bil, mens luksusmodeller som Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC og Jaguar I-Pace tjekkede ind på drømmelisten hos bilentusiaster verden over.

Nu er turen imidlertid kommet til de billige mikrobiler, der i en årrække har ligget højt på de danske salgslister. Skoda og Seat har nemlig besluttet at genoplive de aldrende Mii- og Citigo-modeller med et ordentligt skud strøm.

De to mikrobiler, der sammen med søsteren Volkswagen Up! blev kåret som årets bedste biler i Danmark tilbage i 2013, vil i løbet af i år skifte de gamle benzinmotorer ud, og indenfor en overskuelig fremtid vil de kun kunne købes med elmotor og batteri.

Det skriver bilistorganisationen FDM, der forudsiger en lancering af de genopstandne danskerfavoritter omkring marts 2020.

Up! fås allerede som elbil

Seat Mii og Skoda Citigo løber på sin vis i hælene på Volkswagen Up!, der har kunnet fås med elmotor siden 2013. Her har man dog ikke satset så hårdt på kun at sælge modellen med elmotor, som Skoda og Seat nu ser ud til at gøre.

Selv om Seat Mii og Skoda Citigo har været på markedet i otte år og har opnået succes i løbet af deres levetid, så er skiftet til eldrift indtil videre den eneste fornyelse, der er lagt op til. Om modellerne på et tidspunkt også kommer i en nyudviklet generation, vides med andre ord ikke.

Ifølge FDM er der heller ikke offentliggjort tal for rækkevidde, ladetider eller priser på de to elbiler. Hvis det blot ender med, at de adopterer teknikken fra Volkswagen Up!, så vil de kunne køre op til 160 kilometer på en opladning og lades til 80 procent kapacitet på 30 minutter.

Se også: Så mange penge vil danskerne bruge på den næste bil

VW: Bilerne bliver dyrere

Volkswagen e-Up! koster i dag fra 182.000 kroner.

De benzindrevne Skoda Citigo og Seat Mii-modeller fås fra henholdsvis 100.000 og 110.000 kroner, mens prisen for en Volkswagen Up! begynder ved 102.000 kroner med tre døre.

Bestyrelsesformand Hans Dieter Pötsch fra Volkswagen-koncernen, der ejer både Skoda og Seat, forudsagde tidligere på året, at det ville blive svært at holde prisen helt så lav som tidligere, når forbrændingsmotoren skiftes ud med elektricitet i de mindste modeller.

- Det nuværende prisniveau kan ikke opretholdes, hvis bilerne bliver udstyret med elmotorer. Det (skifte, red.) vil derfor uden tvivl give prisstigninger i klassen for små biler, sagde han i januar til avisen Welt.

Se også: Snobber opad: Petit danskerfavorit vil være mere lækker