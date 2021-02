Populære miljøbiler skuffer i test

En ny test fra Green NCAP viser, at visse plug-in hybrider ikke er mere miljøvenlige end nye dieselbiler

De danske bilkøbere er helt vilde med dem, og de har ry for at være grønne og gode for miljøet. Mange af dem er også, men det er ikke alle plug-in hybrider, som er lige grønne.

Det viser en ny test fra Green NCAP. Organisationen blev lanceret i 2019 og er et samarbejde mellem de europæiske bilklubber, EU og en række myndigheder. Samarbejdet tester nye biler og vurderer, hvor grønne de er. Det sker med en stjernevurdering fra 1-5.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Green NCAP har i denne omgang testet 25 nye biler, og for første gang var tre plugin-hybrider med. Plug-in hybriderne scorede mellem to og fire stjerner.

- Plugin-hybrider fremhæves ofte som det ideelle valg, der kan klare hverdagen på el, mens en benzin- eller dieselmotor kan tage over på de længere ture. Men som testen viser, er det ikke alle plugin-hybrider, der er så grønne, som de ofte gøres til, siger Lone Otto, som er afdelingsleder i FDM's tekniske rådgivning, i pressemeddelelsen.

Kører ikke så langt på literen som udregnet

Ikke grønnere end dieselbil

Green NCAP tester både bilerne i laboratorier og i virkelig trafik samt ved forskellige temperaturer.

- Hvor den nye Toyota Prius i plugin-udgaven klarer sig til fire flotte stjerner, falder den store og tunge Mitsubishi Outlander PHEV helt igennem med to vissengrønne stjerner. Faktisk klarer den sig på alle parametre langt dårligere end testens bedste benzin- og dieselbiler. Årsagen er en alt for kort rækkevidde på el og en forældet motorteknologi, siger hun.

Af testens 25 biler er det kun de to nulemissionsbiler, elbilen VW ID.3 og brintbilen Hyundai Nexo, der får de maksimale fem Green NCAP-stjerner.

Disse populære biler forurener mere end lovet