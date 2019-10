Porsche overvejer at bygge flyvende bil

Når man umiddelbart kigger på fartøjet på billedet over artiklen, er det første brand, der popper op i tankerne, ikke ligefrem den tyske bilproducent Porsche.

Men ikke desto mindre er det et bud på, hvordan de to giganter bilproducenten Porsche og flyproducenten Boeing forestiller sig, at transport kan se ud i fremtiden.

Det oplyser Porsche i en pressemeddelse.

Hyperbil smadrer fartrekord: - Det er uhørt

Målet med samarbejdet mellem de to giganter er, at de 'vil udforske markedet for mobilitet i bymiljøet og udvidelsen af bytrafikken til luftrummet'.

- Porsche søger at udvide sin rolle som sportsvognsproducent ved at blive et førende brand for premium mobilitet. På længere sigt kan det det medføre at flytte ind i den tredje dimension af transport, siger Detlev von Platen, direktionsmedlem for salg og marketing hos Porsche, i pressemeddelelsen.

- Vi kombinerer styrken fra to førende globale virksomheder for at tackle et potentielt fremtidigt markedssegment, siger han.

Mange uvisheder

Pressemeddelelsen indeholder ikke mange indikationer af, hvor stor en investering de to firmaer foretager i projektet, og hvor mange ressourcer de vil bruge.

Generelt er informationerne sparsomme, men det bliver dog oplyst, at Porsche og Boeing vil udvikle et koncept for en elektrisk flyvende bil, som skal kunne lette og lande vertikalt.

Ingeniører fra begge selskaber skal samarbejde om at bygge og teste en prototype af fartøjet, ligesom begge firmaer også skal bidrage til at undersøge markedspotentialet for den slags køretøjer.

Se også: Hypet VW-elbil i front for grøn bølge