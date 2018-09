Porsche-sælger forsvundet med kundernes penge: 16 mio. er væk

Tænk sig at få at vide, at den Porsche 911 GT3 med Miami Blue-speciallakering, man længe har drømt om og nu endelig bestilt, aldrig har eksisteret. Og at pengene, man har overført i depositum, i stedet er røget lige ned i bilsælgerens egen lomme.

Det er realiteten for en række kunder hos en Porsche-forhandler i Miami.

Gennem et kompliceret net af falske dokumenter, biler, der aldrig har eksisterede i virkeligheden og et skuffeselskab med et troværdigt navn, er det i løbet af et år lykkes en af forhandlerens bilsælgere at franarre i omegnen af 16 millioner kroner fra kunderne. Det skriver The Drive.

Ifølge Porsche-forhandleren har bilsælgeren selv indrømmet sin gerning over e-mail og via en telefonsamtale, inden han forsvandt sporløst med pengene.

- (Bilsælgeren) har kommunikeret med sagsøgeren via e-mail og har identificeret 24 transaktioner, hvori han har vildledt sagsøgeren og forbrugere. Værdien af de midler, (bilsælgeren) har indrømmet at modtage, er 2.560.198 dollars, skriver forhandleren i et sagsanlæg.

Kreativt 'salg' af sjældne biler

Bilsælgeren stod for at sælge Porsche 911 GT3 og andre af forhandlerens mest eksklusive modeller, og han havde derfor ansvar for kunder med meget dybe lommer.

Men ifølge sagsanlægget havde han også 10 børn at tænke på og store økonomiske problemer. Så store, at hans bank angiveligt havde inddraget hele hans løn til at betale gæld.

Forhandleren spekulerer i, at det kan have motiveret sælgeren til at oprette et skuffeselskab med et navn, der ligger tæt op af forhandlerens. Med dette i ryggen overbeviste han herefter mindst 24 kunder om, at han kunne fremskaffe Porsches sjældne 'limited edition'-modeller gennem selskabet, og lavede salgsdokumenter med skuffeselskabets navn.

På papiret så det ifølge flere kunder, som The Drive har talt med, ud til, at pengene gik til en underafdeling hos forhandleren. Men bilerne anført på salgsdokumenterne var i virkeligheden enten eksemplarer, der allerede var solgt, eller fri fantasi.

Kontoen er tømt

Porsches mest eksklusive modeller produceres ofte kun i begrænsede antal og er derfor i sagens natur svære at få fat på. Hver forhandler har kun lov til at sælge et vist antal, og derfor kan bilsælgerens tilbud have virket ekstra tillokkende.

Men depositummet, som kunderne blev bedt om at overføre, gik i stedet ind på bilsælgerens egen konto, som senere er blevet tømt.

Porsche-forhandleren hævder i sagsanlægget, at man ikke havde noget kendskab til svindelnummeret og har ind til nu afvist at uddybe sagen yderligere. Den amerikanske Porsche-importør har dog givet en kort udtalelse til The Drive:

- Den involverede forhandler har gjort os opmærksom på denne uheldige situation. (Forhandleren) har forsikret os om, at han vil hjælpe Porsche-købere, der har været påvirket og beder kunderne give deres information til forhandlerens juridiske rådgiver, siger en talsmand for Porsche Cars North America til mediet.

Det er endnu uafklaret, om der bliver rejst sigtelser i sagen.

